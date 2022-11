﻿Rendsburg-Eckernförde: Weniger Corona-Neuinfizierte und ein Todesfall

Weniger gemeldete Corona-Neuinfizierte als noch vor einer Woche sind dem Kreis Rendsburg-Eckernförde bekannt geworden. Gleichzeitig gibt es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19.

Die gemeldeten Corona-Zahlen im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind in der vergangenen Woche deutlich gesunken.

Rendsburg. Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist in den vergangenen Tagen zurückgegangen. Gleichzeitig wurde dem Gesundheitsamt ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Nach Angaben des Kreises gab es in dem Zeitraum vom 10. bis 16. November 629 Neuinfektionen. In der Vorwoche betrug die Zahl noch 829. Umgerechnet auf 100 000 Einwohner liegt der Wert der neu Infizierten in Rendsburg-Eckernförde aktuell bei 227,9 (Vorwoche 300,3).

80-Jährige starb mit Corona und war geimpft

Nach den Meldungen des Gesundheitsamtes befanden sich am 16. November vier Personen wegen einer Covid-Erkrankung in klinischer Behandlung. Das entspricht der Zahl der Vorwoche. Seit dem 10. November ist ein weiterer Todesfall zu verzeichnen. Eine 80-jährige Frau ist am 14. November mit Corona verstorben. Laut Kreis war sie geimpft. Vorerkrankungen seien dem Gesundheitsamt nicht bekannt.

Insgesamt sind damit in Rendsburg-Eckernförde seit Ausbruch der Pandemie bis einschließlich 16. November 137 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona bekannt worden. Das Gesundheitsamt beobachtet die Lage weiterhin sehr genau und ist nach eigenen Angaben organisatorisch und personell in der Lage, auf geänderte infektiologische Anforderungen zu reagieren.

Laut Dashboard des Kreises wiesen am Donnerstag Rendsburg mit 64 Infizierten, Eckernförde mit 42 sowie Altenholz mit 27, Büdelsdorf mit 26 und Kronshagen mit 25 Infizierten die höchsten gemeldeten Ansteckungszahlen im Kreisgebiet auf.