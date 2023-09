Rendsburg: Feuer in Mehrfamilienhaus in der Hans-Bredow-Straße

Rendsburg. In einem Mehrfamilienhaus in Rendsburg ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist unbekannt, so die Polizei. Das Haus musste evakuiert werden, eine Anwohnerin wurde mit einer leichten Rauchverletzung ins Krankenhaus gebracht.

Nach Polizeiangaben wurde das Feuer in Rendsburg in einem Haus in der Hans-Bredow-Straße gegen 18.30 Uhr gemeldet. Im sechsten und siebten Stock habe es stark gequalmt, das Feuer konnte die Polizei im sechsten Stock ausmachen. Ursache: ein brennendes Sofa. Der Mieter sei zu der Zeit nicht zu Hause gewesen.

Über die Höhe des Schadens konnte die Polizei keine Angaben machen. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, konnten die Anwohner zurück in ihre Wohnungen.

KN