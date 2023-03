Rendsburg: 63-Jährige bei versuchtem Raub leicht verletzt

Am Freitagabend wurde eine 63-Jährige bei einem versuchten Raub in Rendsburg verletzt.

Rendsburg. Ein Unbekannter hat am Freitag, 24. März, in Rendsburg versucht, eine 63-Jährige zu erpressen – und drohte ihr mit Gewalt. Laut der Polizei wurde die Frau bei dem Vorfall leicht verletzt. Wer hat etwas gesehen und kann der Kriminalpolizei helfen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen 10.30 Uhr ging die 63-Jährige Frau auf dem Gehweg der Straße An der Bleiche in Richtung Imlandklinik. Kurz vor der Unterführung steckte sie ihr Smartphone in die Handtasche. In dem Moment kam plötzlich ein Mann von hinten und nahm sie in den Schwitzkasten. Nach dem bisherigen Ermittlungstand sagte der Täter zu ihr, dass sie ruhig bleiben solle und forderte Bargeld.

Gleichzeitig schlug er der Frau mit seiner Faust auf den Hinterkopf. Die Spaziergängerin stürzte und schrie laut um Hilfe. Anschließend versuchte der Unbekannte, der 63-Jährigen die Handtasche zu entreißen. Als ihm das misslang, flüchtete er ohne Beute. Zwei ältere Passanten eilten der Frau zur Hilfe und kontaktierten die Polizei.

Den Angaben zu Folge war der Mann ungefähr 50 Jahre alt, hatte dunkelblonde Haare und eine Größe von 170 bis 175 Zentimeter. Außerdem hatte er ein gepflegtes, europäisches Aussehen. Bekleidet war der Täter mit einer braunen Jacke und einer dunklen Hose.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Jetzt sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler in Rendsburg unter der Tel. 04331/2080 entgegen.