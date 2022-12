﻿Rendsburg: Gewinn der Palkus-Show geht ans Team Doppelpass in Nortorf

Rendsburg/Nortorf. „Bühne frei für Comedy“ heißt es bei der Delfs-trifft-Palkus-Show am Sonnabend, 21. Januar, um 20 Uhr, in der Nordmarkhalle in Rendsburg. Das Besondere am Abend mit Lachmuskelkater-Garantie: Der Gewinn geht an den Verein Team Doppelpass aus Nortorf, der krebskranken Kindern letzte Wünsche erfüllt.

Karten fürs Comedy-Live-Programm mit TV-Comedians sind ein Last-Minute-Einkaufstipp für Weihnachten: Man verschenkt einen Abend voller Lachen und guter Laune und spendet gleichzeitig für einen guten Zweck.

„Es macht einen ganz still, wenn man den Menschen von Team Doppelpass zuhört, was sie krebskranken Kindern ermöglichen“, erzählt Showveranstalter Randy Delfs, was ihn bewegte, den Showgewinn für den Verein aus Nortorf zu spenden. Team Doppelpass erfüllt krebskranken Kindern letzte Wünsche und sammelt dafür Spenden.

Das Programm der Delfs-trifft-Palkus-Show

Hervorstechendstes Merkmal der Comedy-Abends: Lachgarantie für Zuschauerinnen und Zuschauer. Bühnenpräsenz und Körperbeherrschung bringt der Comedian Herr Niels mit. Der Künstler wurde durch die TV-Sendung Nightwash Comedy Club bundesweit bekannt. Eine TV-Prominenz ist auch der Bauchredner Jörg Jara, der sich regelmäßig mit seinen Dialogpartnern Herrn Jensen und der Vogeldame Olga in absurd komische Gespräche verwickelt.

„Wer ein Rad ab hat, ist nicht zwingend außer Kontrolle“ ist das Motto des Artistenduos „Die Farellos“. Toni Farelli und seine Partnerin Frau Schmidt zeigen eine temporeiche Kombination von Witz und Einrad-Tricks. Provokation und Poesie gehören als wilde Mischung in das Programm von Künstler Kay Ray, der Comedy-Fans aus Schmidts Tivoli in Hamburg bekannt ist. Rollschuhjonglage bringt das Duo TJ Wheels aus Berlin mit in den Bullentempel.

Randy Delfs, über Rendsburg hinaus bekannter Musiker, übernahm 2019 die Planung der Show von Reiner Palkus. Palkus erfand und prägte über 30 Jahre die Show, die sich vom Geheimtipp zum Kultabend mauserte. Bis heute arbeitet Palkus im Hintergrund mit Ulf Gehrke als ehrenamtlicher Helfer im 20-köpfigen Team der Ehrenamtlichen mit, erzählt Randy Delfs.

Was kostet ein Sitzplatz?

Delfs hat die Show verändert: 840 nummerierte Plätze gibt es im Parkett und im Rang, gut 300 sind noch zu haben. Die Preise reichen von 23 bis 32 Euro im Vorverkauf. Anders als sein Vorgänger Reiner Palkus verkauft Randy Delfs keine Stehplätze im Rang. „Da sieht man schlecht“, ist seine Erfahrung.

Dazu straffte er den Abend, der früher oft bis spät in die Nacht dauerte. Zwei Stunden mit Pause dauert bei Delfs-trifft-Palkus die Lachmuskelmassage. Im Anschluss geht die Party weiter. DJ Cuba legt für Tanzlustige auf. Bei der letzten Show war die Resonanz auf das Disco-Angebot verhalten, erinnert sich Randy Delfs. Das kann sich dieses Jahr ändern.

Zwei Jahre fiel die Comedy-Show coronabedingt aus. „Geplant habe ich jedes Jahr ein Programm“, erinnert sich Randy Delfs. 2021 konnte Delfs trotz Showausfalls wegen Lockdowns allen Künstlern Gage zahlen. „Dank der Unterstützung der Regierung.“

Wo gibt es Karten?

Delfs-trifft-Palkus-Show: Sonnabend, 21. Januar 2023, Nordmarkhalle, Rendsburg, Willy-Brandt-Platz 1. Kostenlose Parkplätze.

Vorverkauf: Rendsburg: Verwaltung von ID Sievers, Hohe Straße 18-20. Fockbek: Itzehoer Versicherungen, Rendsburger Straße 47. Abendkasse. Keine Internet-Vorverkaufsstelle.