Richtfest

Für das Hospiz Haus Porsefeld wird im Johannes-Wilhelm-Geiger-Weg in Rendsburg ein neues Gebäude errichtet. Am Freitag, 12. Mai, wurde das Richtfest gefeiert.

Raus an der Innenstadt und in die Nähe des Nord-Ostsee-Kanals: Das Rendsburger Hospiz Haus Porsefeld zieht um. Am Freitag wurde Richtfest für das neue Gebäude gefeiert. Der neue Standort außerhalb des Stadtzentrums ist ungewohnt, hat aber auch Vorteile.

