Neumünster: Vicelin-Kita zieht in Container an der Holstenschule

Die Vicelinkita in Neumünster erhält nach 48 Jahren ein neues Gebäude auf demselben Grundstück an der Schwale. Die Kita zieht während der Bauzeit in Container. Jetzt steht auch fest, wann der Abriss des Altbaus beginnt.