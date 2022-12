﻿Janet Sönnichsen: „Ich scheue weder die Diskussion noch die Konfrontation“

Rendsburg. Janet Sönnichsen ist seit zwei Jahren Bürgermeisterin in Rendsburg. Derzeit sorgt die Kreisstadt nicht unbedingt für positive Schlagzeilen. Im Gespräch erläutert die parteilose Verwaltungschefin, wo die Probleme aber auch die Stärken und Chancen der Stadt derzeit liegen.

Frau Sönnichsen, sie sind fast auf den Tag genau seit zwei Jahren im Amt. Wie fällt ihre bisherige Bilanz aus?

Janet Sönnichsen: Zunächst einmal muss man sagen, dass wir im Rathaus in den vergangenen beiden Jahren eigentlich fast nur im Krisenmodus gearbeitet haben. Erst war es Corona und in den vergangenen Monaten kam der Ukraine-Krieg und damit die Energiekrise hinzu. Wir mussten uns hier mit vielen Fragen beschäftigen und Entscheidungen treffen, die normalerweise nicht angestanden hätten. Wie organisiere und verteile ich die Corona-Tests in elf städtischen Schulen? Wie und wo bringen wir geflüchtete Menschen aus der Ukraine unter? Wer organisiert das alles? Auf solche Fragen ist eine Stadtverwaltung erst einmal nicht vorbereitet.

Und aktuell?

Derzeit arbeitet ein Krisenstab an den Themen Blackout und Brownout, also einem anhaltenden Stromausfall in der Stadt. Im Ahrtal hat man ja gesehen was passiert, wenn Verwaltungen und Entscheider nicht vorbereitet sind. Wir haben in Rendsburg Verantwortung für unsere Bürgerinnen und Bürger und müssen hier im Rathaus klar regeln, welche Mitarbeiter für welches Thema zuständig sind. Schnittstellen und Gespräche dazu gibt es mit Kreis, Polizei Feuerwehr, THW oder der Klinik.

Können Sie neben der Krisenbewältigung sagen, welche größeren Projekte für die Stadtentwicklung in ihrer bisherigen Amtszeit gelungen sind?

Nehmen wir die Heitmann’schen Koppeln (ein geplantes Baugebiet im Norden der Stadt Anm. d. Red). Mit diesem Projekt hat sich die Stadt fast 20 Jahre lang beschäftigt. In der jüngsten Ratsversammlung haben wir das Baugebiet abschließend auf den Weg gebracht und können jetzt die Flächen ankaufen. Ich gehe davon aus, dass wir Anfang kommenden Jahres die Termine beim Notar haben. Auch auf dem Gelände der alten Eiderkaserne geht es jetzt gut voran. Die ersten Grundstücke können dort 2024 endlich verkauft werden. Dass wir zudem das Stadtmarketing neu aufgestellt haben, ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung Rendsburgs. Am 1. Januar wird auch die Tourist-Info in die neue Gesellschaft RTM übergehen, im nächsten Schritt auch das Veranstaltungsmanagement. Ziel ist es, ein gutes Marketing auf die Beine zu stellen und mit einem guten Konzept mehr Menschen in die Innenstadt zu locken.

Etwas, was dagegen nicht so gut gelaufen ist, ist das Thema Landesgartenschau. Warum hat es aus Ihrer Sicht nicht geklappt?

Zunächst muss man sagen, dass es jetzt wenigstens Klarheit gibt. Die Studie zum Thema Landesgartenschau hat uns gezeigt, welches Potenzial wo in der Stadt liegt. Ziel bleibt es, Rendsburg als Wasserstadt weiter zu entwickeln und wir werden Schritt für Schritt daran arbeiten. Die Bewerbungsphase war also nicht umsonst. Aber ich muss auch klar sagen, dass ich mich schon darüber geärgert habe, dass uns in Kiel quasi im letzten Moment gesagt wurde, dass es keine Fördermittel vom Land für eine Landesgartenschau in Rendsburg geben wird. Ich bedauere diese Entscheidung sehr.

Welche Projekte, die zum Thema Landesgartenschau ins Auge gefasst wurden, wollen Sie weiter verfolgen?

Zum Beispiel den Umzug der Stadtwerke. Das Thema ist für mich nicht vom Tisch. Die Fläche an der Obereider hat großes Potenzial über Rendsburg hinaus. Auch den Wassersport-Campus an der Obereider oder Ideen für das wunderschöne Areal entlang der Untereider und das brach liegende Gelände neben der Schwebefähre sollten wir weiter verfolgen.

Eine der größten Herausforderungen für die Stadtverwaltung – das haben sie selbst kürzlich in der Ratsversammlung gesagt – ist der demografische Wandel. Wie groß ist das Problem im Rathaus?

Sehr groß. Ein Drittel unserer Führungskräfte wird in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen. Wir setzen derzeit alle Kraft daran, das Potenzial unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stärken und tun viel für deren Weiterbildung und -entwicklung. Außerdem müssen wir potenzielle neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt ansprechen und für unsere Stellen werben. Da haben zum Beispiel die Landeshauptstadt Kiel oder das Land gute Kampagnen auf den Weg gebracht. Wir können in der Stadtverwaltung fast jede Qualifikation brauchen – ob im Hochbau, im Tiefbau, in den sozialen Bereichen oder im Controlling. Wichtig ist auch, dass die Beschäftigten über ihre Fachbereiche hinweg Verständnis für die Aufgaben und Herausforderungen ihrer Kolleginnen und Kollegen entwickeln.

Aktuell prüft die Staatsanwaltschaft in Kiel eine Strafanzeige gegen Sie. Ein Ratsherr hat Sie in Zusammenhang mit einem geplanten Grundstücksverkauf der Stadt wegen Untreue angezeigt. Wie gehen Sie persönlich damit um?

Grundsätzlich gelassen. Ich habe mir schließlich nichts zu Schulden kommen lassen. Schwierig fand ich allerdings die Art und Weise, wie ich von der Strafanzeige erfahren habe – nämlich von der Presse. Ich scheue weder die Diskussion oder die Konfrontation, aber in einer Demokratie gehört es eben auch dazu, Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren. Eine solche liegt in der Sache vor. Aber erschrocken war ich über die Anzeige im ersten Moment natürlich schon und habe einen Strafverteidiger eingeschaltet. Das wirklich Schlimme an der Anzeige ist die Wirkung für das Amt, die Stadt, die Person und besonders die Familie.

Die Stadt hat den Bund vor rund anderthalb Jahren wegen der maroden Kanalquerungen verklagt und fordert Schadenersatz. Wie weit ist das Verfahren?

Unser Anwalt wertet derzeit noch Unterlagen aus der Zeit des Kanalbaus aus verschiedenen Archiven aus – zum Beispiel aus dem Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. Diese alten Schriften müssen oft erst einmal richtig entziffert und gelesen werden. Außerdem haben wir uns bei den Umlandgemeinden entlang des Kanals erkundigt, ob die noch Dokumente haben. Es geht ja darum nachzuweisen, dass den Menschen vor dem Bau des Kanals jederzeit eine angemessene Querung zugesichert wurde und der Bund dies zuletzt nicht sicherstellen konnte. Und ich kann nur betonen: Der Bund hat mit dem Nord-Ostsee-Kanal auch eine Verantwortung uns gegenüber. So schön der Kanal ist, er zerschneidet unseren Lebensraum. Die Klage ist in jedem Fall ein wichtiges Signal, jetzt kommt es auf die Entscheidung des Gerichts an. Wann die fällt, kann ich noch nicht sagen.