﻿So wird die Altstädter Vogelschützengilde am 30. Mai in Rendsburg feiern

Rendsburg. Was haben ein Holzvogel, Silberbecher und ein König miteinander zu tun? Es sind alles Elemente des traditionellen Königsschießens, das die Altstädter Vogelschützengilde am Dienstag, 30. Mai, in Rendsburg veranstaltet.

Nacheinander schießen die Mitglieder auf einen Holzvogel. Wer zum Beispiel Flügel, Krone oder den Schwanz abschießt, bekommt einen Silberbecher. Wer schließlich den ganzen Vogel zu Fall bringt, wird für das kommende Jahr König.

Doch was macht der König eigentlich? „Es sind vor allem repräsentative Aufgaben und man wird ein bisschen verwöhnt“, sagt der amtierende König Stefan Gottschlich und lacht. Er habe das Jahr als angenehme Zeit empfunden. „Wir nehmen es nicht zu schwer, aber es ist eine Tradition, die wir gerne aufrechterhalten“, sagt er.

Königsschießen der Altstädter Vogelschützengilde: Das Programm

Rund um das Königsschießen gibt es am Dienstag ein Programm mit Gildefrühstück, Marsch durch die Stadt und Empfang bei der Bürgermeisterin. Zum Auftakt des Königsschießens trifft sich die Garde um 5.30 Uhr morgens, um zum Haus des amtierenden Königs zu ziehen.

Wer die Gilde in Rendsburg beobachten will, hat dazu an mehreren Stellen die Möglichkeit. Die Garde durchquert den Fußgängertunnel um 8 Uhr. Um 8.45 Uhr empfängt Bürgermeisterin Janet Sönnichsen die Gilde im Alten Rathaus. Anschließend startet die Gilde in Richtung Hotel Covent Garden und quert dabei unter anderem den Paradeplatz. Nach dem Gildefrühstück machen sie sich um 12.30 Uhr auf den Weg über die Hindenburgstraße zum Schützengrund. Um 15.30 Uhr beginnt das Königsschießen.

Konzert auf dem Altstädter Markt in Rendsburg

Auch am Abend wird es noch einmal die Möglichkeit geben, die Gilde zu beobachten. Ab 19 Uhr marschieren die Mitglieder mit dem neuen König vom Schützengrund zum Alten Rathaus. Wer sich bis zum Eintreffen der Gilde die Zeit vertreiben will, kann einem Konzert der Norddeutschen Sinfonietta auf dem Altstädter Markt lauschen.

In diesem Jahr habe die Altstädter Vogelschützengilde Rendsburg den Schiffbrückenplatz als Ort für den Zapfenstreich um 20.15 Uhr gewählt und nicht wie sonst den Altstädter Markt, weil letzterer bald umgebaut werde und es dort keine Gastronomie mehr gebe, sagt Ältermann Thomas Krabbes. Schließlich ziehen die Gildenmitglieder zum Hotel Hansen, wo sie den Gildetag ausklingen lassen.

