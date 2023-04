Lagerhalle in Rendsburg brannte – Wohnhaus gerettet

Rendsburg. Eine Lagerhalle in Rendsburg hat in der Nacht zu Freitag Feuer gefangen. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist die Ursache für den Brand gegen 2 Uhr in der Büsumer Straße noch unklar. Demnach stand der vordere Teil der Lagerhalle bereits in Flammen, als die Einsatzkräfte ankamen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gelang jedoch, ein Übergreifen des Feuers auf den hinteren Bereich der Lagerhalle zu verhindern. Das angrenzende Wohnhaus konnte ebenfalls geschützt werden. Durch die massiven Löscharbeiten wurde das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht. Verletzt wurde niemand.

Außenwand der Lagerhalle in Rendsburg wurde aufgeschnitten

Während des Einsatzes wurde die Außenwand der Halle mit einer Rettungssäge aufgeschnitten, um an die Glutnester zu kommen. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in die frühen Morgenstunden an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Feuerwehr Fockbek unterstützte die Rendsburger Wehr bei der Brandbekämpfung unter Atemschutz sowie bei der Wasserversorgung von einem weiter entfernten Hydranten. Im Einsatz waren rund 60 Feuerwehrleute. Zur Schadenshöhe sowie zur Ursache kann die Feuerwehr noch keine Angaben machen, die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen aufnehmen.