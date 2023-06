﻿Rendsburg: Lauter Knall am Kreishafen – Das ist passiert

HaGe Nord

Die Feuerwehr in Rendsburg rückte aus, nachdem es einen lauten Knall am Kreishafen in Rendsburg gegeben hatte und es nach Feuer gerochen haben soll.

Am Dienstagnachmittag, 6. Juni, gab es am Kreishafen in Rendsburg einen lauten Knall, danach soll es nach Feuer gerochen haben. Das lag an einem Defekt eines Förderbandes der HaGe Nord AG. Das waren die Folgen.

