﻿Balkonkraftwerke, Gras-Pellets: Ideen für lokalen Klimaschutz

Rendsburg. Wie kann jeder selbst bei sich vor Ort das Klima schützen? Am Tag des lokalen Klimaschutzes im Hohen Arsenal in Rendsburg haben am Sonnabend Initiativen, Firmen und Organisationen ihre Ideen präsentiert. Wir stellen vier Konzepte vor – von Gras-Pellets bis zu Mini-Wäldern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Balkonkraftwerke und Solaranlagen: Arbeitsgruppe berät ehrenamtlich

„Das Thema Balkonkraftwerk ist total im Hype“, sagt Christian Warsch von nebenan.solar, einer ehrenamtlichen Arbeitsgruppe von Nachbarn aus Ahrensburg und Ammersbek. Sich einfach eine Anlage im Discounter zu kaufen, davon rät der Elektriker im Ruhestand dringend ab. Wie es besser gehen kann, dazu berät er kostenlos mit der Initiative nebenan.solar in Ammersbek und Ahrensfeld.

Er und seine Mitstreiter gucken sich vor Ort an, wo und wie Module für Photovoltaik (PV) angebracht werden können und unterstützen beim Aufbau. Der Vorteil: „Wir beraten, als wäre es die eigene Familie“, sagt Warsch – das heiße, unabhängig von parteipolitischen und kommerziellen Interessen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Soll es dann doch eine große PV-Anlage sein, können Bürgersolarberater helfen. Sie unterstützen ehrenamtlich – ob jemand noch in den ersten Überlegungen steckt oder schon Hilfe bei der Bewertung von verschiedenen Angeboten braucht, erzählen die Bürgersolarberater Michael Büll und Björn Friedsam aus Henstedt-Ulzburg.

„Wir wollen dafür sorgen, dass mehr Photovoltaik aufs Dach kommt“, sagt Björn Friedsam. Berater Christoph Thomsen kommt aus dem Amt Hürup und sagt: „Unser Ziel ist, dass es in jedem Landkreis eine solche Beratung gibt.“

Gras-Pellets erzeugen klimafreundliche Nahwärme

Holzpellets kennt jeder, aber geht das auch mit Grünabfall und Gras? Die Firma get2energy aus Kiel will aus regionalen, biologischen Reststoffen wie Grünschnitt Brennstoffpellets herstellen. Bisher gibt es nur Versuchsanlagen, kommerzielle Anlagen sind in Planung.

Das Material für die Pellets stammt zum Beispiel von Abfallentsorgern und Landschaftspflegern. Es wird gereinigt und in flüssige sowie feste Bestandteile getrennt. Die Flüssigkeit kann in Biogasanlagen genutzt werden, mit deren Wärme wiederum die festen Teile getrocknet werden können. Die Pellets sollen aber nicht in privaten Pelletöfen landen, sondern für regionale Wärmeversorgung oder größere Liegenschaften genutzt werden, sagt Diana Tomsche von get2energy.

Solarstrom im Mietshaus: Genossenschaftliche Modelle

Eigentümer können sich eine PV-Anlage für ihre Immobilie kaufen, aber wie können Mieterinnen und Mieter zur Stromwende beitragen? Das geht zum Beispiel mit Mieterstrom. Dabei wird Solarstrom auf dem Dach eines Gebäudes – zum Beispiel eines großen Mietshauses – erzeugt und direkt dort verbraucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bürgerenergie Nord EG setzt solche Modelle genossenschaftlich um. Dabei können Menschen, die Geld investieren oder das Projekt unterstützen wollen, Anteile zeichnen. Im Gebäude können Mieterinnen und Mieter sich dafür entscheiden, den Solarstrom zu beziehen – Anteile zeichnen müssen sie nicht. „Das Interesse ist explodiert“, sagt Thomas Leidreiter von Bürgerenergie Nord. Hausverwaltungen, Mieter und Wohnbaugenossenschaften würden bei ihnen für Projekte anfragen.

Klimaschutz: Citizen Forests pflanzt Mini-Wälder

Eine Brache in der Stadt, der Rand eines Knicks, ungenutztes Ackerland – auf solchen Flächen können Mini-Wälder entstehen, erzählt Axel Heineck von der Initiative Citizen Forests. Die Mini-Wälder, auch tiny forests genannt, binden Kohlenstoffdioxid und bieten einen Lebensraum für einheimische Tiere.

Lesen Sie auch

Citizen Forests hilft Interessenten bei der Planung, der Absprache mit Behörden, beim Sammeln von Spenden und bei der Organisation eines Pflanztages. Gepflanzt wird nach der japanischen Miyawaki-Methode mit meist über 20 verschiedenen einheimischen Bäumen und Sträuchern auf engstem Raum. Benannt ist die Methode nach dem japanischen Botaniker Akira Miyawaki. „Das Tolle ist, dass man den Erfolg so schnell sieht, weil der Wald so schnell wächst“, sagt Axel Heineck.

KN