Nach versuchter Vergewaltigung in Rendsburg: Mann (61) in U-Haft

Rendsburg. Festnahme nach versuchter Vergewaltigung in Rendsburg-Mastbrook: Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat ein 61-jähriger Mann am vergangenen Freitag gegen 10.30 Uhr auf einem Sandweg an der Danziger Straße eine Frau (58) von hinten angegriffen und zu Boden gebracht. 

Die Frau soll den Rendsburger nicht gekannt haben. Als sie um Hilfe schrie, schlug der 61-Jährige ihr mehrfach ins Gesicht. Dabei wurde die Frau nicht unerheblich verletzt. Der Mann nahm nach Polizeiangaben an ihr zudem sexuelle Handlungen vor, zu einer Vergewaltigung sei es nicht gekommen.

Mann hatte Stoffbeutel mit Damenunterwäsche dabei

Als eine Zeugin der 58-jährigen Frau zur Hilfe kam, flüchtete der Täter. Aufgrund einer sehr guten Beschreibung des 61-Jährigen konnten die eingesetzten Streifenwagen vom Polizeirevier Rendsburg den Mann im Nahbereich des Tatortes antreffen und festnehmen. Er wurde noch am Abend einem Haftrichter vorgeführt, dieser ordnete U-Haft an. Der Rendsburger sitzt nun in der JVA Neumünster ein.

Bei der Festnahme hatte der 61-Jährige noch einen Stoffbeutel mit Damenunterwäsche und Wäscheklammern bei sich. Deswegen fragt die Polizei: Wo wurde diese Damenunterwäsche gestohlen? Zeugen und Geschädigte sollen sich bei der Kripo Rendsburg unter Telefon 04331/2080 melden.

