﻿Rendsburg: Mann schießt Frau an und begeht Suizid

Ein Mann hat am Sonnabend in Rendsburg seine ehemalige Lebensgefährtin angeschossen. Im Anschluss beging er Suizid.

Gewalttat am Sonnabend: Ein Mann entführte nach ersten Informationen der Polizei seine ehemalige Lebensgefährtin in Rendsburg und schoss sie an. Im Anschluss beging er in Havetoft im Kreis Schleswig-Flensburg Suizid. Was bislang zu der Tat bekannt ist.

