﻿Rendsburg: Mann soll Frau angeschossen und nach Flucht Suizid begangen haben

Ein Mann soll am Wochenende in Rendsburg eine 33-Jährige angeschossen haben. Laut einem Medienbericht soll der mutmaßliche Täter zunächst versucht haben, sie zu entführen. Nach der Tat soll der Mann in den Kreis Schleswig-Flensburg geflüchtet sein und dort Suizid begangen haben.

Rendsburg. Am Sonnabend ist es in Rendsburg zu einer Gewalttat gekommen. Laut einem Bericht des SHZ soll ein Mann um die Mittagszeit zunächst versucht haben, eine 33-jährige Frau in der Nähe des Thormannplatzes zu entführen. Dann soll er sie angeschossen haben und in den Kreis Schleswig-Flensburg geflüchtet sein. Die Frau sei schwer verletzt worden.

Der mutmaßliche Täter soll anschließend in der Eckernförder Landstraße in Havetoft bei einem Ehepaar geklingelt haben und die beiden gebeten haben, die Toilette zu benutzen, so der SHZ weiter. Im Badezimmer habe sich der Mann dann erschossen.

Der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler konnte am Montagvormittag bestätigen, dass eine Frau in Rendsburg angeschossen wurde und der mutmaßliche Täter anschließend Suizid begangen habe. Weitere Details zur Tat würden nun zusammengetragen.

Weitere Informationen in Kürze.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern: Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste: (0800) 111 0 111 (ev.); (0800) 111 0 222 (rk.); (0800) 111 0 333 (für Kinder/Jugendliche); E‑Mail unter www.telefonseelsorge.de