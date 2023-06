﻿Rendsburg: Neuwerker Gilde sammelt mit Bettelwagen und Drehorgel

Rendsburg. Zwei Traktoren mit Anhängern, zwei Musikkapellen, eine Drehorgel und rund 20 Männer in schwarzen Anzügen, weißer Fliege und einer gelben Rose im Knopfloch – so zieht die Neuwerker Scheiben-Schützen-Gilde am Freitag, 2. Juni, bis zum frühen Abend durch Rendsburg, um Spenden zu sammeln. Sie bitten Firmen und Privatleute um einen Beitrag.

Die Tradition der Bettelwagen gebe es schon seit circa 150 Jahren, erzählt Ältermann Norbert Klause – darauf sei er stolz. „Unsere Motivation ist, etwas an die Stadt zurückzugeben“, sagt er.

Den Ertrag der Spenden übergibt die Gilde an Bürgermeisterin Janet Sönnichsen. Bei der letzten Sammlung kamen rund 7500 Euro zusammen. Mit dem Geld wurde Schulkindern die Teilnahme an Klassenfahrten oder Jugendfahrten der Sportvereine ermöglicht. Ein Teil ging auch an die Rendsburger Bahnhofsmission.

Gildetag der Neuwerker Scheiben-Schützen am Montag

Am Montag feiert die Gilde dann ihren großen Gildetag. Der beginnt um 7 Uhr mit dem Wecken des Königs und einem Königsfrühstück. Kurz vor 10 Uhr stellt sich die Gilde mit geschmückten Pferden vor dem Stadttheater auf. Von dort ziehen sie durch die Innenstadt, unter anderem über die Hohe Straße, den Schiffbrückenplatz und den Schloßplatz.

Anschließend empfängt Bürgermeisterin Janet Sönnichsen die Gildebrüder, bevor es weiter zum Hotel Covent Garden geht. Ab 15 Uhr schießen die Mitglieder im Schützengrund an der Hindenburgstraße auf Scheiben, um den neuen König zu ermitteln. Zum Gildefest im Schützengrund sind auch alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen – es gibt Musik, Speisen, Getränke und eine Hüpfburg für Kinder.

KN