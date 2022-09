Rendsburg. Die Norla ist zurück in alter Größe: Mit 500 Ausstellern auf 13 Hektar und nach Veranstalterangaben 70 000 Besuchern knüpft die Landwirtschaftsmesse in Rendsburg an Vor-Corona-Zeiten an. Entsprechend zufrieden zeigt sich der Veranstalter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Alles war toll: Wetter, Aussteller und Besucher“, sagt Messeleiterin Dörte Röhling am Abschlusstag der Norla am Sonntag. Vier Tage hatte die Landwirtschaftsmesse Besucherinnen und Besucher auf das Gelände am Grünen Kamp in Rendsburg gelockt. Moderne Technik wie Melkroboter, GPS-geführte Maschinen und alles, was mit grüner Energie zu tun hatte, standen im Fokus des Interesses.

Norla in Rendsburg: 500 Aussteller und 70 000 Besucher

Unter den 500 Ausstellern waren 40 neue Betriebe, viele davon aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. „Ein Anbieter von Kleinwindkraftanlagen hat so viele Gespräche geführt wie noch nie“, so Röhling. Geeignet sind diese kleinen Windräder auch für Einfamilienhäuser. Groß sei das Interesse etwa auch bei einem Verkäufer gewesen, der Mobilheime anbietet. Diese Mischung aus einem Angebot für Profis aus der Landwirtschaft und Eigenheimbesitzer sei es, was die Norla auszeichne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erstmals wurden auf der Messe in Rendsburg die Ausbildungsmöglichkeiten in den grünen Berufen nicht nur theoretisch an Ständen, sondern auch handfest auf dem Vorführring des Geländes präsentiert. Wer sich zum Beispiel für die Ausbildung zum Landmaschinenmechatroniker interessiert, konnte dort gleich einen Häcksler bestaunen. Ein Betrieb brachte seine Tiere mit und stellte den Beruf des Pferdewirts vor.

Messeleiterin Dörte Röhling zeigt sich zufrieden mit dem Verlauf. © Quelle: Marc R. Hofmann

Neben dieser Neuerung zeigt sich Dörte Röhling auch mit dem Ablauf der Landwirtschaftsmesse zufrieden. Nach der Eröffnung durch Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) und Landwirtschaftsstaatssekretärin Anne Benett-Sturies besuchten sowohl Ministerpräsident Daniel Günther als auch der neue Landwirtschaftsminister und langjährige Bauernpräsident Werner Schwarz (beide CDU) die Messe.

Trotz mehrerer Baustellen in der Region sei es durch die Norla nicht zu Rückstaus gekommen, der Shuttle-Service von den Parkplätzen gut angenommen worden. Ausbaufähig sei nur noch der Online-Verkauf von Tickets. Nachdem in diesem Jahr wieder Tageskassen angeboten wurden, seien diese dem Internetangebot trotz der kürzeren Wartezeiten vorgezogen worden.

Lesen Sie auch

Nachdem die Norla vor zwei Jahren coronabedingt ausgefallen war, fand sie im vergangenen Jahr verkleinert unter Pandemiebedingungen statt. Wie im jährlichen Wechsel üblich, steht nach dem Landtechnik-Schwerpunkt im kommenden Jahr wieder die Landestierschau im Mittelpunkt der Messe. Die Norla 2023 öffnet vom 31. August bis zum 3. September 2023 ihre Tore.