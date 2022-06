Der Lions-Club Rendsburg lädt an diesem Sonnabend wieder zu seiner Oldtimer-Rallye durch die Region Rendsburg. Dabei wird Geld zugunsten MS-Kranker gesammelt. Liebhaber historischer Fahrzeuge kommen in Rendsburg, Molfsee und Nortorf auf ihre Kosten.

Rendsburg.An diesem Wochenende liegt in Rendsburg und Umgebung wieder Benzin in der Luft: Kurz nach Klassiker-Tagen in Neumünster und gleich zwei Oldtimer-Treffen in der Kreisstadt, wollen die Mitglieder des Lions Club an diesem Sonnabend mit einer kleinen aber feinen Ausfahrt Geld für MS-Kranke sammeln. Fans des alten Blechs haben dabei gleich mehrfach Gelegenheit, die automobilen Schmuckstücke in Rendsburg, Nortorf und Molfsee zu bestaunen.

„Dieses Mal können wir die Tour selbst genießen“, sagt der scheidende Lions-Präsident Heinz-Peter Schierenbeck. Nachdem er die Ausfahrt bereits sechs mal organisiert hat, kann Schierenbeck in diesem Jahr mit Frau Annette (beide 75) hinter dem Steuer Platz nehmen. Das Ehepaar pilotiert einen Mercedes 190 SL aus dem Baujahr 1956.

Rendsburg und Umgebung: Zuschauer herzlich willkommen

Neben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern können Oldtimer-Liebhaber als Zuschauer gleich an mehreren Wegpunkten auf ihre Kosten kommen. Treffpunkt ist ab 8 Uhr morgens das Hansewerk-Gelände in der Kieler Straße in Rendsburg. Von dort starten die Autos ab 9.30 Uhr auf ihre etwa 140 Kilometer lange Ausfahrt durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Die Rallye ist eine sogenannte touristische Ausfahrt, kein Rennen. Sie führt über öffentliche Straßen. Die Herausforderung besteht darin, den richtigen Weg nach „Chinesenzeichen“ aus dem Roadbook und durch Abmessen der Fahrstrecke auf dem Kilometerzähler herauszufinden und zwischendrin Rätsel zu lösen.

Eine erste Etappe auf der Strecke wird gegen 10.30 Uhr das Freilichtmuseum Molfsee sein. Ab etwa 12 Uhr werden die Oldtimer auf dem Gelände des Autohauses Ihle (Itzehoer Straße) in Nortorf zur Mittagspause erwartet.

Gegen 14 Uhr geht es von dort zur zweiten Etappe durch den Kreis. 57 Fahrzeuge wurden in diesem Jahr gemeldet, darunter viele Neulinge. Ältester Wagen ist ein BMW 327 Cabriolet Baujahr 1940, jüngstes Fahrzeug ein Morgan Roadster von 2009, der allerdings durch eine klassische Roadster-Karosse besticht.

Wie im vergangenen Jahr glänzen die Fahrzeuge im Anschluss an die Rallye im Hohen Arsenal um die Wette. © Quelle: Marc R. Hofmann (Archiv)

Ab etwa 16 Uhr nehmen die Autos in den historischen Mauern des Hohen Arsenals in Rendsburg Aufstellung, wo sie bei musikalischer Begleitung der „Papa Hiebers Dixie Schieber“ bestaunt werden können. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen.

Gegen 17.30 Uhr folgt die Siegerehrung und die Übergabe der Spende an die MS-Selbsthilfegruppe Rendsburg. Die Lions hatten in den vergangenen Jahren jeweils rund 3500 Euro mit der Ausfahrt gesammelt.