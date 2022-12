﻿Rendsburg: Rennradfahrer verfolgt Taschendieb quer durch die Stadt

Dass man auf einem Rennrad schneller unterwegs ist, als auf einem Mountainbike hat sich in Rendsburg gezeigt. Dort lieferten sich zwei Radler ein Rennen durch die Stadt. Hintergrund war ein Taschendiebstahl.

Rendsburg. Wie die Polizei in Rendsburg am Dienstag mitteilt, haben sich am Vortag zwei Radfahrer eine Verfolgungsjagd durch die Stadt geliefert. Demnach hatte gegen 12 Uhr am Mittag ein Dieb, der kurz zuvor einer Frau ihre Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen hatte, die Flucht auf seinem Mountainbike ergriffen.