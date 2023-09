﻿Rückkauf eingeleitet: Wie steht es um die Hotelpläne am Obereiderhafen?

Rendsburg. Mehrstöckig, eine Sky-Bar und ein Eventbereich mit künstlichem Strand – eigentlich wollte Projektentwickler Stefan Blau an der Obereider in Rendsburg ein schickes Hotel bauen. Doch davon war sein Bauantrag weit entfernt: Hotelboxen sollten es jetzt werden, in zwei Reihen am Wasser entlang. Und auch ein Coworking-Café war Teil der Pläne.

Nun droht das Projekt zu scheitern. Die abgespeckten Pläne waren schon im März durchgesickert, inzwischen sind Fristen verstrichen. Und auch wenn der Stadtrat zum Thema zuletzt nicht öffentlich tagte, ist in Rendsburg inzwischen bekannt: Die Stadt hat den Bauantrag abgelehnt und einen Rückkauf eingeleitet.

Obereiderhafen: Stadt Rendsburg hat Recht auf Rückkauf

Zum Hintergrund: Die Stadt hat das Recht, das Teilgrundstück zurückzukaufen, wenn nicht innerhalb festgelegter Fristen und Vorgaben gebaut wird. Indem zeitliche Vorgaben in den Vertrag eingearbeitet wurden, sollten die Pläne am Obereiderhafen beschleunigt werden. Noch ist die Fläche aber nicht wieder im Besitz der Stadt, es wurden lediglich Vertragsrechte aktiviert. Und so weit muss es auch nicht kommen.

„Wir legen Wert darauf, dass das Tischtuch mit Herrn Blau nicht zerrissen ist“, sagt Rendsburgs Bürgermeisterin Janet Sönnichsen. Die Stadt habe vertragskonform gehandelt. Der Projektentwickler könne noch verbesserte Ideen einbringen. Aber: „Wir haben jetzt wieder mehr Einflussmöglichkeiten“, sagt Sönnichsen. Stefan Blau antwortete auf eine Anfrage unserer Redaktion bislang nicht.

Grundstückskauf am Obereiderhafen Rendsburg für mehr als zwei Millionen Euro

Erst im vergangenen Jahr hatte Stefan Blau für mehr als zwei Millionen Euro die Grundstücke an der Obereider gekauft. Wichtig dabei ist: Der Rückkauf ist derzeit nur für die Teilfläche in Richtung Büdelsdorf, auf der nördlich des Hafenplatzes ein Hotelkomplex entstehen soll, im Gespräch. Ein Rückkauf würde die Stadt also nicht den vollen Betrag kosten.

Für die anderen Grundstücke gelten andere Fristen. Zwischen Bahndamm und Denkerstraße war ein Parkhaus geplant. Und auf der südlichen Fläche in Richtung Segelhafen, wo derzeit die Strandbar aufgebaut ist, sollte ein sogenanntes „Center for Life and Business“ entstehen. Dort kündigte Blau unter anderem Büroräume, eine Kita und Läden an.

Was aus diesen Vorhaben wird, ist derzeit nicht klar. Auf den Arealen am Wasser können unter anderem Hotels, Gaststätten, Büros oder Einzelhandel entstehen. Wohnungen oder Ferienwohnungen sind laut Bebauungsplan aber nicht erlaubt.

Pläne für Hotel und Gebäude am Obereiderhafen schon mehrmals verworfen

Seine Pläne für die Bebauung am Obereiderhafen hat der Projektentwickler schon mehrmals geändert. Erst hatte er ein Tagungshotel angedacht, aufgrund der Corona-Krise änderte er den Schwerpunkt auf Tagesgäste und Kurzzeit-Touristen.

Und auch die Architektur der Gebäude variierte: Ursprünglich war von einem Hotel mit elf Stockwerken die Rede, dann präsentierte Blau den Entwurf „Breathe“. Zentraler Aspekt des maritimen Quartiers mit dem modernen Namen sollte ein fünfstöckiges Designhotel sein. Büros, eine Eventfläche und ein schwimmender Ponton mit Strand-Bar sollten das Konzept am Obereiderhafen ergänzen.

Mehrere Projekte am Obereiderhafen in Rendsburg gescheitert

Eine der größten Herausforderungen des Unternehmers schien es, einen Hotelbetreiber und einen Generalunternehmer zu finden. Steigende Zinsen und hohe Baukosten erschwerten die Umsetzung zusätzlich.

Der Streit um die Hotelpläne reiht sich ein in die Liste gescheiterter Projekte am Obereiderhafen in Rendsburg: Die Stadt Rendsburg sucht schon jahrzehntelang nach einem Investor, immer wieder sprangen Interessenten ab. Auch ein Projekt für Hausboote war gescheitert. Die Stadt, das Land und der Bund haben eine zweistellige Millionensumme in das Areal am Rande der Innenstadt investiert.

