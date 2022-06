Wollen modernes Arbeiten in Rendsburg ermöglichen (von links): Cowork17-Managerin Mira Osthorst, Bürgermeisterin Janet Sönnichsen, Dennis Krabbenhöft, Björn Ott (beide Materialhof) und Joschka Weidemann (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde).

Flexibles Arbeiten auch in der Kleinstadt und auf dem Land – und dabei Inspiration und Gesellschaft von Menschen mit verschiedensten Hintergründen bekommen: Das will Cowork17 in Rendsburg bieten. Das Land fördert den kollaborativen Arbeitsplatz mit 50 000 Euro.