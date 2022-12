﻿Rendsburg: Schüler gehen mit „Endlosschleife“ an den Markt

Wenige Tage vor Weihnachten starten die Schülerinnen und Schüler des Helene-Lange-Gymnasiums in Rendsburg mit einer besonderen Idee in mehreren Läden in Rendsburg. Ihre Firma „Endlosschleife“ produziert Geschenkverpackungen aus Stoff.

Rendsburg. Die Idee kommt aus Japan und soll jetzt auch die Menschen im Norden begeistern: Geschenkverpackungen aus Stoff. Mit diesem Produkt ist die diesjährige Schülerfirma des Helene-Lange-Gymnasiums in Rendsburg unter dem Titel „Endlosschleife“ wenige Tage vor Weihnachten an den Markt gegangen. Wie in den Vorjahren planen und organisieren die Schülerinnen und Schüler in ihrer Firma alles selbst. Diesmal sind 24 junge Leute aus der Klasse 9d dabei. Wie in einem richtigen Unternehmen gibt es Abteilungen für Produktion, Verwaltung oder Marketing.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachhaltige Produkte wichtig für Schüler aus Rendsburg

Vor allem das Thema Nachhaltigkeit ist den jungen Leuten bei ihren Produkten wichtig. Denn: Die Geschenke-Verpackungen aus Stoff können immer wieder verwendet werden und stammen aus hochwertigen Materialien. Anfangs haben die Schülerinnen und Schüler die Stoffe von zu Hause mitgebracht, jetzt wird Material zugekauft. Für die Herstellung schneidet ein Produktionsteam die Quadrate aus Stoff zu und näht die Ränder um. Für den Verkauf halten Banderolen aus Recyclingpapier die Stoff-Verpackungen zusammen.

Die Schülerfirma "Endlosschleife" hat sich eine alternative Geschenkverpackung überlegt. Lena Schoo und Jose Fine Hippe (r.) stellen die Produkte her. © Quelle: Paul Wagner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da die Schülerinnen und Schüler die Produktion in diesen Tagen alleine nicht schaffen würden, gibt es Unterstützung von den Materialhof-Werkstätten der Diakonie in Rendsburg. Dort nähen die Beschäftigten einen Teil der Tücher.

Geschäfte in Rendsburg verkaufen Stofftücher von „Endlosschleife“

Seit wenigen Tagen gibt es die Stofftücher in mehreren Läden in Rendsburg – unter anderem in der Coburg’schen Buchhandlung und in der Buchhandlung Goeser in der Altstadtpassage. „Die Tücher gibt es dort in vier Größen von 25 mal 25 bis 80 mal 80 Zentimeter“, erklärt Produktionschefin Marie Petersen. Angelehnt an die Herkunft der Idee haben die Produkte allesamt Namen japanischer Städte bekommen. Sie heißen je nach Größe „Kyoto“, „Kawasaki“, „Osaka“ oder „Tokio“. In der günstigsten Variante kosten sie 8,99 Euro.

He-La-Firmen haben Tradition

Zuletzt konnten die jungen Unternehmer ihre Produkte in dieser Woche in einem Studio in Kiel professionell fotografieren. Mit den Bildern sollen vor allem die Kanäle in den Sozialen Medien versorgt werden. Ein eigenes Team hat das Marketing dort übernommen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Schülerfirmen des Helene-Lange-Gymnasiums haben Tradition. Die Schule beteiligt sich seit neun Jahren an dem bundesweiten Wettbewerb vom Institut der deutschen Wirtschaft. Ziel ist es, den jungen Leuten wirtschaftliches Handeln nahezubringen, sodass sie eigene Geschäftsideen entwickeln.