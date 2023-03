﻿Schülerfirma „Endlosschleife“: Neue Produkte und Kooperation mit der Kieler Woche

Die Verpackungstücher der Schülerfirma „Endlosschleife“ des Helene-Lange-Gymnasiums in Rendsburg werden nun auch bei der Kieler Woche 2023 angeboten werden. Außerdem neu im Sortiment: Scrunchies. Wo es die Produkte sonst noch zu kaufen gibt und was hinter den Namen der Tücher steckt, lesen Sie hier.

Marie Petersen, Emma Schwark, Clara Seifert und Luisa Schulz-Holland (von links) sind Teil der Schülerfirma Endlosschleife. Sie verkaufen ihre Verpackungstücher und Scrunchies unter anderem hier im Pfiffikus in Rendsburg.

Rendsburg. Stofftücher statt Geschenkpapier und Haargummis aus Stoffresten – Nachhaltigkeit und Wiederverwertung stehen im Fokus der Schülerfirma „Endlosschleife“. Und damit scheinen die Schülerinnen und Schüler der Helene-Lange-Schule Erfolg zu haben: In sechs Geschäften in Rendsburg verkaufen sie mittlerweile ihre Produkte – und in diesem Jahr kooperieren sie sogar mit der Kieler Woche.

Ende vergangenen Jahres gründeten die Schülerinnen und Schüler einer neunten Klasse die Firma. Sie wollten etwas gegen überflüssigen Papiermüll tun. Die Idee: Stoff-Geschenkpapier, das wiederverwendbar ist. Die Idee stammt aus Japan, dort wird die Falttechnik Furoshiki schon seit Jahrhunderten genutzt, um Dinge einzupacken.

Tücher der „Endlosschleife“ sind nach japanischen Städten benannt

Deshalb sind die Stoffverpackungen auch nach japanischen Städten benannt – je größer die Stadt, desto größer das Tuch. Vor Kurzem ist das größte Tuch neu ins Sortiment gekommen: 80 mal 80 Zentimeter misst es und heißt „Tokio“. „Die Läden haben uns zurückgemeldet, dass die Kundinnen und Kunden vor allem die größeren Tücher kaufen und nach noch größeren Exemplaren fragen“, erklärt Clara Seifert (16) aus dem Marketing-Team. Neben „Tokio“ gibt es in den Maßen 25 mal 25 bis 60 mal 60 Zentimeter die Varianten „Kyoto“, „Kawasaki“ und „Osaka“.

Außerdem neu im Sortiment sind geraffte Stoff-Haargummis, sogenannte Scrunchies. Das Team der „Endlosschleife“ arbeitet vor allem mit gespendeten Stoffresten, nur manchmal kaufen sie Stoff hinzu. „Wir schneiden die Stoffe selbst aus. Da entstehen viele Reste“, sagt Marie Petersen (15) aus dem Produktions-Team. Um die Reste weiterzuverwenden, nähen die Schülerinnen und Schüler die Scrunchies. Beim Nähen der Verpackungstücher bekommen sie Hilfe von den Materialhof-Werkstätten der Diakonie in Rendsburg.

Stofftücher und Scrunchies auf der Kieler Woche 2023

Sechs Läden in Rendsburg verkaufen die Produkte der Endlosschleife, unter anderem der Pfiffikus, die Coburg’schen Buchhandlung und der Weltladen Rendsburg. Im Sommer gibt es die Tücher und Scrunchies dann auch auf der Kieler Woche. Für die Kooperation hat sich die Schülerfirma online beworben und wurde ausgewählt. „Es ist cool, weil man selbst oft dort ist. Das ist eine große Ehre“, sagt Luisa Schulz-Holland (15).

Aus alten Krawatten im Kieler-Woche-Look näht das Team Scrunchies und aus Kiwo-Tüchern entstehen die Stoffverpackungen. Die Produkte werde dann an den offiziellen Verkaufsstellen der Kieler Woche angeboten. „Das ist super, wenn man dann auf der Kieler Woche die eigenen Produkte sehen kann“, sagt Emma Schwark (15).

Schülerfirmen des Helene-Lange-Gymnasiums schon oft erfolgreich

Seit dem Beginn ist das Team von 25 auf 14 junge Leute geschrumpft. Jetzt hat jeder einen Aufgabenbereich – zum Beispiel Marketing, Produktion oder Finanzen. „Wir haben schon viel gelernt und sind stärker zusammengewachsen“, sagt Luisa Schulz-Holland über die Schülerfirma.

Die „Endlosschleife“ ist nicht die erste erfolgreiche Schülerfirma des Helene-Lange-Gymnasiums. Die Schule beteiligt sich seit neun Jahren an dem bundesweiten Wettbewerb vom Institut der deutschen Wirtschaft und hat auch schon mal einen Bundespreis bekommen.

Das Team der „Endlosschleife“ nimmt nun erstmal am Landeswettbewerb teil – am 25. Mai entscheidet sich, ob es zu den besten in Schleswig-Holstein gehört.