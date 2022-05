Sommerflohmarkt an der Nordmarkhalle in Rendsburg: Am Sonntag, 29. Mai, kommen Sammel- und Trödel-Fans auf dem Willy-Brandt-Platz auf ihre Kosten. Bereits ab 6 Uhr morgens dürfen private Händler dort ihre Waren anbieten.

