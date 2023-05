﻿Seniorpartner in Schools: Spende für Ausbildung der Ehrenamtlichen

Rendsburg. „Wenn alles aus mir raus ist, fühle ich mich wie neu geboren“, sagt Luca. So beschreibt der Schüler der Klasse 5b an der Schule Altstadt in Rendsburg seine Erfahrungen mit der Konfliktlösung der Seniorpartners in School (SIS). Das Konzept: Ehrenamtliche Konfliktmediatorinnen und Konfliktmediatoren entwickeln gemeinsam mit den jungen Menschen Wege zu eigenständigen Konfliktlösungen.

Der Lions Club Rendsburg hat 4000 Euro gespendet. Das Geld stammt aus den Einnahmen des AWR-Flohmarkts. Die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) kooperiert für die Flohmärkte mit gemeinnützigen Organisationen und Vereinen, die den Erlös erhalten.

Lions Club will Entwicklung von Kindern fördern

„Der Lions Club will die Entwicklung von Kindern stärken“, sagt Esther Niederdellmann. Sie ist Seniorpartnerin an der Altstadt-Schule und Mitglied im Lions Club. An den Schulen nehme das soziale Miteinander mehr Raum ein. Deshalb sei die Arbeit der Seniorpartner so wichtig.

An der Schule Altstadt in Rendsburg sind die Seniorpartner dienstags und donnerstags zu zweit im Einsatz. Die Schülerinnen und Schüler freuen sich über deren Beitrag zur Lösung von Konflikten. „Wir können reden, ohne Angst zu haben, und können ihnen vertrauen“, sagt Malek aus der 5b. „Es ist befreiend, wenn der Streit gelöst ist“, sagt Mitschülerin Mia.

Schüler an der Schule Altstadt in Rendsburg: „Es befreit sehr“

Luca erzählt von einem Streit, den er mithilfe der Seniorpartner gelöst hat: Erst haben er und ein anderer Junge sich beleidigt, dann hat er dem anderen ins Gesicht geschlagen. Nachdem die beiden mit den Seniorpartnern gesprochen hatten, konnten sie sich wieder vertragen. Warum ihm die Gespräche helfen? „Es befreit sehr. Die Wut staut sich nicht mehr im Körper auf“, sagt er.

Das Geld des Lions Clubs hilft dabei, die Ausbildung der Ehrenamtlichen zu finanzieren. Etwa zwölf Seniorinnen und Senioren nehmen pro Ausbildungsrunde im Schnitt teil. „Es ist wichtig, dass wir wachsen können“, sagt Angela Lembke, Vorsitzende des SIS-Landesverbands Schleswig-Holstein.

Spende des Lions Club ermöglicht Ausbildung der Seniorpartner

Die Nachfrage nach Seniorpartnern an den Schulen sei groß, zwölf Schulen hätten sehr großes Interesse, auch bei sich Seniorpartner einzusetzen. Außerdem sei das Ziel, wie an der Schule Altstadt an jeder Schule zweimal in der Woche ein Team im Einsatz zu haben.

Wer auch Seniorpartner werden will, kann sich unter info-mediatoren@sis-schleswig-holstein.de zur Ausbildung anmelden oder informieren.

Im Herbst soll die nächste Ausbildungsrunde starten. „Die Spende des Lions Clubs bedeutet, dass wir in diesem Jahr wieder eine Ausbildung anbieten können“, sagt Angela Lembke.