﻿Rendsburg: Weihnachtliches Konzert mit der Gruppe „Windspiel“

Sören will wegen Brückenfest in Reesdorf den 700. Geburtstag verlegen

In der Gemeindevertretung in Sören wollte man am Donnerstag bereits über das Programm zum 700. Geburtstag sprechen. Nun sucht der Festausschuss erstmal einen neuen Termin, da parallel zum eigentlich vorgesehenen Datum das Brückenfest in Reesdorf läuft. So will man vorgehen.