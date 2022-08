Rendsburger Herbst: Deutlich kleinere Partymeile sorgte für Kritik

Der Rendsburger Herbst ist wieder da – aber kleiner als bei der letzten Auflage des Volksfest 2019. In den sozialen Netzwerken sparten die User nicht mit Kritik. Aber auf der kleineren Partymeile am Obereiderhafen war es am Sonnabendabend proppenvoll. RD-Marketing ist „sehr zufrieden“.

Rendsburg. In den sozialen Netzwerken erhielt der Rendsburger Herbst, der nach 2019 und der langen Corona-Zwangspause an diesem Wochenende zum ersten Mal wieder veranstaltet wurde, von Usern schlechte Noten. Anke Samson, Geschäftsführerin des veranstaltenden RD-Marketing, reagierte etwas verschnupft auf die Kritik an dem Volksfest. „Die, die zufrieden sind, posten so etwas ja nicht. Ich bin sehr zufrieden.“ Auch die Aussteller, mit den sie gesprochen habe, seien dies gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der Eröffnungs-Bieranstich verhagelte Starkregen am Freitag einen vollen ersten Partyabend. Die Partymeile am Obereiderhafen war im Vergleich zu früheren Jahren deutlich kleiner. Aber am Sonnabendabend und am Sonntag, wo auch die Geschäfte zum verkaufsoffenen Aktionstag luden, ist es proppenvoll gewesen. Das bestätigt auch die Polizei in Rendsburg. Am Sonntagnachmittag sprach man aus polizeilicher Sicht von einem „ruhigen Fest, mit einigen szenetypischen Auswüchsen“. Will heißen: Von Sonnabend auf Sonntag wurden unter anderem sechs Körperverletzungen registriert. Gegen fünf Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, drei Menschen wurde in Gewahrsam genommen.

Rendsburger Herbst 2022: Am Obereiderhafen präsentiert sich am Sonnabend auch Vereine, Verbände und Parteien. © Quelle: Paul Wagner

Am Sonnabend kam seitens der Vereine und Verbände auch Kritik am neuen Veranstaltungsareal an der Obereider. „Das Stadtseegelände steht uns aus Kostengründen definitiv nicht mehr zur Verfügung. Zudem waren auch nur rund 25 Anbieter vertreten – früher waren es 40 bis 50 Vereine“, erläuterte Anke Samson. In der Nachbetrachtung wollen man sich aber anschauen, ob die Standorte auf der neuen Fläche richtig verteilt gewesen seien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rendsburg: Gibt es Erkenntnisse für das Volksfest 2023?

Dazu könne man momentan noch nicht so viel sagen. „Eventuell müssen wir wegen der möglichen Baustelle auf dem Altstädter Markt einen neuen Schwerpunkt suchen. Und eventuell wird am Obereiderhafen ja baulich auch noch mal etwas passieren“, so Samson. Eine eigene Zone, mit Mitmachangeboten für Kinder, wäre ein weiterer Wunsch der RD-Marketing-Geschäftsführerin.

Lesen Sie auch

Zur Debatte um das Verbot des Ballermann-Songs „Layla“ wollte Samson eigentlich kein Statement abgegeben. Nach einer Abstimmung mit den Behörden habe man die Ansage an die Beschicker herausgegeben, auf das Spielen des Songs zu verzichten. „Das Hunderte Jugendliche vor dem Discoturm das Lied singen oder auf dem Heimweg grölen, dafür können wir als Veranstalter ja nichts“, sagte sie dann aber doch.