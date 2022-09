Der Rendsburger Primaner Ruderclub ist der älteste Schüler-Ruderverein Deutschlands. An der Herderschule in Rendsburg gegründet, steht der RPRC mittlerweile allen Interessierten offen. Wichtiger als Tradition und sportliche Höchstleistungen ist den Mitgliedern aber etwas anderes.

Rendsburg. Wer an Rudern denkt, verbindet damit oft die elitären Rudervereine an der Hamburger Alster oder in englischen Universitätsstädten wie Oxford oder Cambridge. Dabei hat der Sport auch an Schulen in Schleswig-Holstein eine lange Tradition. Der 1880 gegründete Rendsburger Primaner Ruderclub (RPRC) ist der älteste deutschlandweit. Ein Besuch im Bootshaus am Obereiderhafen in Rendsburg zeigt, was den Verein ausmacht.

„Rudern ist ein krasser Kopfsport“, sagt Juliana Koll. Die 16-Jährige besucht die 11. Klasse der Herderschule in Rendsburg, interessiert sich für die Technik beim Rudern. Wird nicht synchron gerudert, kommt schnell Unruhe ins Boot. Hinzu komme die Trainingswirkung auf den gesamten Körper. Mindestens so sehr wie den Sport schätzt sie die Atmosphäre im Bootshaus. „Es ist für mich ein zweites Zuhause“, so die Schülerin.