Rendsburger Schwebefähre in Ferien erneut außer Betrieb

Die Rendsburger Schwebefähre muss in den Sommerferien erneut eine Wartungspause einlegen – und das nur wenige Monate nach Betriebsaufnahme. Was dahintersteckt, wann es losgeht und wie lange die Arbeiten dauern sollen.

Rendsburg.Die neue Rendsburger Schwebefähre ist kaum drei Monate am Kanal in Betrieb, da soll der Verkehr für Wartungsarbeiten bereits zum zweiten Mal pausieren. Dann für maximal drei Wochen, dafür erneut in der Ferienzeit. So begründet das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Nord-Ostsee-Kanal die Unterbrechung ab dem 4. Juli.

„Alle Beteiligten bemühen sich, die Schwebefähre so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen“, sagt WSA-Sprecher Thomas Fischer. Dennoch sei es notwendig, unter anderem ein Arbeitsgerüst an der Eisenbahnhochbrücke zu demontieren. Es diente der Montage des Antriebswagens der Schwebefähre. Um es wieder zu entfernen, muss auf der nördlichen Kanalseite ein Kran aufgestellt werden, der dabei den Anleger blockiert.