Vollsperrung zur Ausbesserung der L47 in Rendsburg und bei Ostenfeld

In Rendsburg und zwischen Ostenfeld und Bovenau muss am Montag die L47 voll gesperrt werden. Grund dafür sind Ausbesserungsarbeiten an der Landesstraße. In dieser Zeit müssen Autofahrende folgende Umleitung benutzen.