﻿Molfsee: Kreiselmaiers mit Tapas, Flammkuchen und mehr

Raffinierte Tapas, Pulled Pork oder Milchreis? Das Angebot im Kreiselmaiers in Molfsee ist vielfältig. Am 4. November öffnet das Bistro, und die Betreiber haben viele Ideen, um Gäste zu verwöhnen.

Molfsee. Geschäftiges Treiben in der Küche, am Postschalter ebenfalls eine kleine Schlange: Morgens um 10 Uhr im Kreiselmaiers im Eschenbrook 2 in Molfsee ist mächtig was los. Und das soll noch mehr werden: Am 4. November öffnet das Kreiselmaiers ganz offiziell seine Türen als Bistro-Restaurant – täglich von 10 bis 22 Uhr können sich die Gäste auf ganz unterschiedliche Leckereien freuen.

„Bis 17 Uhr bieten wir eine Bistro-Karte an, danach geht es à la carte weiter“, erklärt Henning Kreiselmaier, der sich sehr auf die Öffnung freut. Seit Anfang des Jahres arbeitet er an der Verwirklichung seiner Vision – einem eigenen Bistro in Molfsee. Nun ist der Umbau abgeschlossen, und die Behörden-Genehmigungen sind da.