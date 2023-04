﻿Rettungswache in Gettorf eingeweiht: „Immer mehr Menschen wählen die 112“

Gettorf. Menschen wählen immer häufiger die 112: Seit Jahren steigt die Anzahl der Einsätze der Rettungskräfte – auch in Gettorf und Umgebung. Daher hat die Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) im vergangenen Jahrzehnt fast ein Dutzend Rettungswachen im Land neu gebaut. Eine davon ist die in Gettorf, die 2020 an der Eichkoppel 1a eröffnete.

In der neuen Wache ist bei einer Gesamtfläche von 410 Quadratmetern Platz für drei statt nur für einen Rettungswagen. „Wir können uns hier personalmäßig sogar noch erweitern“, freut sich der stellvertretende Vorsitzende der RKiSH, Jan Osnabrügge, bei der am 25. April nachgeholten Einweihung. Zurzeit arbeiten hier 28 Sanitäter, dazu kommen fünf Azubis. Dabei kann es gut sein, dass der Bedarf weiter steige, denn: „Die Zahl der Einsätze erhöht sich stetig. Immer mehr Menschen rufen die 112.“ Der Grund dafür sei am Ende auch im überlasteten Gesundheitssystem zu finden.

Rettungswache der RKiSH in Gettorf: Benachbarter Wohnmobilstellplatz ohne Lärmproblem

Mit ihren Rettungswachen mietet sich die RKiSH grundsätzlich am liebsten ein, erklärt Rolf Ruhnke. So auch in Gettorf. Inhaber des Gebäudekomplexes ist Philipp Kuntz vom Autohaus Premium Mobile Kuntz gemeinsam mit seinem Betriebsleiter Frank Tepper. Neben dem RKiSH ist die Prüfgesellschaft Dekra eingezogen, dahinter liegt der Wohnmobilstellplatz des Autohauses. „Wir hatten ein wenig Sorge wegen des Lärms, aber das klappt super, die Sirene stellen die Rettungswagen meistens erst auf der Bundesstraße an“, bekräftigt Henrike Kuntz.

„Wirklich eine große Erleichterung“, nennt die Wachleiterin von Gettorf und Eckernförde, Stephanie Bertsch, das neue Gebäude. Auch Andreas Simon, seit sechs Jahren Sanitäter in Gettorf, freut sich über die sehr viel bessere Wache. Mit dem Neubau habe man viele Standards angepasst, so Ruhnke. Während man früher nur einen Ruheraum mit zwei Betten hatte, gibt es heute mehrere Einzelzimmer.

Rettung in Gettorf und Umgebung: 3400 Einsätze im Jahr 2022

Die Rettungswache Gettorf versorgt die Gemeinden Felm, Gettorf, Holtsee, Lindau, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Noer, Osdorf, Schinkel und Tüttendorf. Sie ist damit für insgesamt 19 000 Menschen zuständig. Im Jahr 2022 wurden die Retter im Kreis Rendsburg-Eckernförde insgesamt knapp 44 000-mal alarmiert, die Rettungswache in Gettorf rund 3400-mal.

In der neuen Wache ist ein Rettungswagen rund um die Uhr zugegen, ein weiterer verstärkt unter der Woche von 7 bis 19 Uhr und am Wochenende von 8 bis 20 Uhr. Außerdem ist Platz für einen Ersatzwagen.

Die Notfall- und Rettungssanitäter der RKiSH sind nicht die Einzigen, die ihre Wachen vergrößern. Auch die Feuerwehr in Gettorf sucht nach einem Gelände, um eine neue Wache zu bauen. Die Suche zieht sich schon länger hin. Zurzeit sei man in Gesprächen und vorsichtig optimistisch, so Bauausschussvorsitzender Marco Koch (CDU). Das Geld für einen möglichen Ankauf wurde im diesjährigen Haushalt eingestellt.