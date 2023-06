﻿Rieseby: Pastor Jörg-Michael Schmidt wird verabschiedet

Rieseby. So viele Dienstjahre an einem Ort können nur wenige Pastoren vorweisen: Jörg Michael Schmidt ist seit November 1986 Pastor in Rieseby. Am Sonntag, 18. Juni, wird er um 14.30 Uhr von Propst Sönke Funck entpflichtet. Das teilte Helge Buttkereit am Montag mit, Sprecher des Ev.-Luth. Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde.

Der Gottesdienst in der St.-Petri-Kirche wird musikalisch, einige Gruppen aus der Kirchengemeinde treten auf und auch eine der Töchter von Pastor Schmidt wird ein Klavierstück spielen. Weggefährten aus der Gemeinde sind eingeladen, denn in den Jahrzehnten an der Schlei sind Freundschaften gewachsen. Schmidt geht auch nicht ganz weg. Der 63-Jährige bleibt mit seiner Frau Sybille in der Gemeinde wohnen.

Jörg-Michael Schmidt in Porta Westfalica aufgewachsen

Jörg-Michael Schmidt stammt aus Ostwestfalen und ist in Porta Westfalica aufgewachsen. Dort besuchte er regelmäßig die Kirche und insbesondere durch die kirchliche Jugendarbeit entstand die Idee, Theologie zu studieren. Nach dem Abitur ging Schmidt dafür nach Kiel und schrieb sich ein. Aber nicht nur für Theologie. Außerdem studierte er Philosophie und Germanistik sowie Film- und Theaterwissenschaften. Die Theologie fesselte ihn am meisten. Nach dem Vikariat in Borby ging Schmidt nach Rieseby und blieb – auch wenn es zwischendurch das Angebot gab, Referent in der Bischofskanzlei zu werden. Zudem wurde Jörg-Michael Schmidt gefragt ob er nicht Propst werden wolle.

Sein Platz war an der Basis, in Rieseby. „Hier tobt das Leben“, sagt er. Taufen, Trauungen, Beerdigungen – jeder Mensch habe seine eigene Geschichte. „Mir ist es wichtig, allen mit Wertschätzung und Respekt zu begegnen und den einzelnen Menschen gerecht zu werden“, sagt Schmidt.

Vor gut zehn Jahren erkrankte Pastor Jörg-Michael Schmidt aus Rieseby

Kraft für die Arbeit habe ihm seine Ehefrau, die Familie und das Evangelium gegeben, sagt er. Seine drei Kinder sind im Pastorat in Rieseby aufgewachsen, heute gehen sie eigene Wege. „Es war immer eine große Erleichterung nach Hause zu kommen und doch die notwendige Unterstützung zu erhalten.“ Auch als er vor gut zehn Jahren krank wurde, war seine Frau zur Stelle und spendete ihm einen Teil ihrer Leber.

Zentral für seinen christlichen Glauben sei ein Satz aus dem ersten Petrusbrief: „Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ Dieser Satz habe ihn ins Pfarramt begleitet und es begleitet ihn auch am Ende seines beruflichen Weges: Bei seinem Abschiedsgottesdienst wird er zu diesem Bibelvers predigen.

Im Ruhestand hat Jörg-Michael Schmidt nun Zeit für seine Rosen. 120 Pflanzen sind mit ihm und seiner Frau in den Garten des neuen Hauses umgezogen. Ein weiteres Hobby ist das Kochen. Und auch nach Sardinien will er wieder reisen.

