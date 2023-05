﻿Julia Hertz-Kleptow ist Trauerbegleiterin mit Herz und Hund

Rodenbek. Trauer hat viele Gesichter. Doch stets geht es dabei um die Herausforderung, den Verlust eines Menschen zu verarbeiten. Dabei möchte Julia Hertz-Kleptow mit ihrer „Trauerbegleitung mit Hertz“ Betroffene unterstützen und begleiten.

Pferde wiehern im Garten, Hühner scharren vor sich hin und Julia Hertz-Kleptow empfängt ihre Gäste in einem gemütlich eingerichteten Zimmer. Aus dem Fenster schauen sie in die Natur, die das kleine Anwesen im Rodenbeker Ortsteil Annenhof umgibt. Kerzen brennen, Kaffeeduft liegt in der Luft und ein paar Leckereien stehen auf dem kleinen Tisch. Diese Wohlfühlatmosphäre ist Julia Hertz-Kleptow wichtig.

Trauerbegleiterin Julia Hertz-Kleptow: „Ich glaube, ich habe das mit der Muttermilch aufgesogen“

„Wer zu mir kommt, hat einen Verlust erlitten, ist traurig, verunsichert. Da ist es wichtig, dass den Menschen eine angenehme Atmosphäre empfängt“, bekennt die 50-Jährige. Für sie ist der Weg in die Selbstständigkeit eine Folge dessen, was sie seit Jahren beruflich macht: Hertz-Kleptow ist Palliative Care Schwester, Sterbe- und Trauerbegleiterin sowie Horse Assisted Coachin. Sie hat in der ambulanten Pflege und auf der Palliativstation gearbeitet und lange Jahre einen ambulanten Hospizdienst geleitet.

Woher kommt dieser Wunsch, Menschen in ausgesprochen schweren Zeiten zu helfen? Julia Hertz-Kleptow lächelt. „Meine Eltern hatten schon immer eine soziale Ader. Ich glaube, ich habe das mit der Muttermilch aufgesogen.“ Helfen, Unterstützen, Kraft geben – das ist etwas, das sie liebt. Und in gewisser Weise auch ihr Zuhause. Denn seit fünf Jahrzehnten ist Annenhof ihre Heimat. „Nach dem Abitur habe ich erst als Krankenschwester gearbeitet. Immer habe ich die Nähe zu Menschen gesucht, denen es schlecht geht“, erzählt sie.

Ebenso wie die Trauer selbst hat auch die Trauerarbeit in Annenhof viele Gesichter

Daher fühlt sie sich in der Trauerbegleitung auch gut aufgehoben: „Diese Arbeit gibt unglaublich viel zurück. Lachen und Weinen liegen nah beieinander. Auch in der Trauerbegleitung gibt es schöne und intensive Momente.“ Für Julia Hertz-Kleptow steht fest, dass es in schweren Krisen hilft, wenn man mit der Trauer nicht alleingelassen wird.

Dabei weiß sie auch, dass Trauer ganz unterschiedliche Aspekte hat. „Die meisten verbinden mit Trauer den Tod eines Menschen. Aber Trauer hat viele Gesichter. Und hier dürfen alle verarbeitet werden.“ Dazu gehört auch die antizipatorische Trauer – etwa, wenn der Partner dement ist und so ein langer Abschied vor den Menschen liegt. „Ich versuche, aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Sterben und den Tod einzugehen. Und ich weiß auch aus Erfahrung, dass es immer schwierig ist, Abschied nehmen zu müssen“, sagt Julia Hertz-Kleptow.

Auch Hündin Edda kann bei Trauerarbeit unterstützen

Früher seien Tod und Trauer absolute Tabuthemen gewesen. Das habe sich geändert. „Das ist gut so, es wird mehr über Tod, Abschied und Trauer gesprochen. Viele Menschen haben bereits zu Lebzeiten alles organisiert, sodass die Hinterbliebenen genau wissen, was nach dem Tod gewünscht ist. Das macht manchmal auch das Abschiednehmen einfacher“, ist Julia Hertz-Kleptow überzeugt.

Trauer sei allerdings auch etwas sehr Individuelles: „Jeder trauert anders, jeder darf genau das auch“, betont die Expertin. Daher sind die Angebote, die sie unterbreitet, ganz unterschiedlich. Eines davon hat vier Beine, einen zauberhaften Blick und eine feuchte Nase. Es ist Labradorhündin Edda, die zweijährige Therapiebegleithündin von Julia Hertz-Kleptow. „Tiere sind wertfrei und bedingungslos in der Begegnung. Wenn Menschen Tiere mögen, ist auch die Trauerarbeit mit einem Tier eine Idee.“ Doch bei ihr gibt es nicht nur einen Hund in der Trauerbegleitung. Beim „Walk and Talk“ kommen dabei in Annenhof auch Pferde zum Einsatz.

Ob in der Gruppe, im Einzelgespräch oder bei den Sommerabenden für Trauernde, die im Juni starten: Unter www.trauerbegleitung-mit-hertz.de bietet Julia Hertz-Kleptow ganz unterschiedliche Formen an, um Trauernde zu stützen und zu begleiten.