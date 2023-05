﻿Rotary-Club Bordesholm spendet riesige Summe für Ferienaktivitäten

Bordesholm. Der Rotary-Club Bordesholm hat bei einem Club-Meeting die riesige Spendensumme von 10 600 Euro an Vereine und Initiativen ausgeschüttet. Mit dem Geld sollen in diesem Jahr in der Region vor allem Ferien- und Freizeitaktivitäten unterstützt werden. Das Geld stammt aus dem Verkauf von selbst gepresstem Apfelsaft.

Annegret Riecken, Präsidentin des Rotary-Clubs in Bordesholm, wies bei der Übergabe der Spendenschecks darauf hin, dass gerade nach der langen Coronapandemie mit ihren negativen Folgen besonders auch für Kinder und Jugendliche die Teilnahme an sinnvollen Freizeiten sehr wichtig sei. „Mit dieser Spende wird der Jugend eine angemessene Teilhabe am gesellschaftlichen Leben abseits der digitalen Welt von Tiktok & Co ermöglicht. Dies gelte insbesondere auch für diejenigen, die aus prekären Verhältnissen kommen und sonst vielleicht nicht hätten teilnehmen können.“

Bordesholm: Jugendtreff, Segelverein, Lebenshilfe und Lindengrundschule erhalten auch Geld

Unterstützt werde der kommunale Kinder- und Jugendtreff der Gemeinde Bordesholm, der seinen Sitz in der Eidersteder Straße 14 in Bordesholm hat, und der benachbarte Segelverein mit jeweils 1400 Euro. Die Summe von 1500 Euro geht an den Verein Lebenshilfe für Behinderte Bordesholm-Nortorf. Über 1800 Euro darf sich die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Bordesholm freuen.

Weitere 650 Euro gehen an die Lindengrundschule in Bordesholm für ein ökologisches Gemüsegartenprojekt. Der Rotary-Club fördert dieses nachhaltige Schulprojekt von Anfang an und konnte sich zwischenzeitlich von dem Engagement vieler Kinder und Jugendliche überzeugen. Außerdem: Mit 850 Euro wird die Anschaffung von Lernmaterial für Sprachkurse unterstützt, die Geflüchteten aus der Ukraine angeboten und von diesen gerne genutzt werden. Jeweils 1500 Euro gehen an überregionale Initiativen für Erdbebenopfer in Syrien und die Kriegsopfer aus der Ukraine.

Annegret Riecken betonte, dass die besonders hohe Gesamtsumme an Spenden nur deshalb ausgeschüttet werden konnte, weil der Erlös aus dem jährlichen Apfelsaftverkauf des Serviceclubs so erfolgreich war. Auch in diesem Herbst werden die Rotarier wieder fleißig für den guten Zweck Äpfel sammeln und sie zu Saft pressen, kündigte Annegret Riecken an und bat dafür bereits jetzt öffentlich um Unterstützung der Bevölkerung in der Region Bordesholm.

KN