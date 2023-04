﻿Round Table feiert rundes Jubiläum und einen neuen Präsidenten

Eckernförde. Die Round Table Clubs in Eckernförde feiern runden Geburtstag. Während der Round Table des Ostseebades sein 50-jähriges Bestehen beging, blickte der Old Table auf 40 Jahre zurück. Bei dieser Gelegenheit rotierten auch die Präsidenten.

1973 wurde der Round Table in Eckernförde aus der Taufe gehoben. Anlass genug, um im Beachside Hotel das Jubiläum gebührend zu feiern. Einer der Anwesenden war schon bei der Gründung dabei: Otto Bolten wurde für seine Initiative vor 50 Jahren geehrt. Zu den rund 100 Festgästen gehörten Vertreter weiterer Eckernförder Serviceclubs sowie Unterstützer aus Wirtschaft und Gesellschaft.

Neuer Präsident beim Round Table

Bürgermeisterin Iris Ploog und Bürgervorsteherin Karin Himstedt würdigten seitens der Stadt das Engagement des Round Table. Die Mitglieder nutzten die Jubiläumsfeier auch für einen Ämterwechsel: Maik Reitenberger übernahm die Präsidentenkette von Kevin Heide und wird ein Jahr lang die Geschicke des Serviceclubs leiten.

Insbesondere das Entenrennen am 27. Mai sowie die gastronomische Ausrichtung des Innenstadtfestes am 17./18. August stehen dabei im Fokus. Aus diesen Veranstaltungen generiert der Round Table die Einnahmen für seine sozialen Projekte wie die Schulranzen-Aktion für bedürftige Familien oder die Unterstützung der Müsli-Station an der Fritz-Reuter-Schule.

Mit 40 Jahren ist noch nicht Schluss

Erreichen die Mitglieder des Round Table die Altersgrenze von 40 Jahren, können sie in den Old Table übertreten. Auch hier gab es ein Stühlerücken. Mit der Übergabe der Präsidentenkette von Klaus Meyer an Mark Roßkamp fand sogar ein Generationswechsel statt. Beide neuen Präsidenten der Serviceclubs wollen sich auch künftig für eine Vernetzung in der Region und das soziale Engagement stark machen.

Letzteres wurde gleich angepackt: Statt Blumen wurden Spenden gesammelt. Inklusive der aufgestellten Spendendose kamen 780 Euro zusammen. Das Geld geht an die Kieler Brustkrebssprotten, einem Selbsthilfeverein für Krebspatientinnen.