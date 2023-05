﻿Russische Musiker spielen in Eckernförde zugunsten ukrainischer Kinder

Eckernförde. Die Kirchengemeinde St. Nicolai lädt zu zwei Benefizkonzerten für Freitag und Sonnabend, 2./3. Juni, in die Eckernförder St.-Nicolai-Kirche ein. Der Erlös kommt notleidenden Kindern in und aus der Ukraine zugute. Es spielen zwei Pianisten aus Russland.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nikolay Medvedev wird am Freitag, 2. Juni, um 19 Uhr am Bechstein-Flügel mit dem Programm „Make Music not War“ auftreten. Er lässt Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Liszt, Alexander Glazunow und Nikolai Kapustin erklingen. Medvedev ist ein vielfach ausgezeichneter Pianist, Preisträger mehrerer russischer und internationaler Wettbewerbe und trat in vielen bedeutenden Häusern in Russland, Europa und den USA auf.

Künstler floh aus Gewissensgründen aus seiner Heimat

Im Juli 2022 hat der Künstler seine russische Heimat aus Gewissensgründen verlassen und lebt heute in Berlin. Zusammen mit der Pianistin Olga Shkrygunova engagiert er sich unter anderem mit Konzerten für Projekte zur Unterstützung notleidender Menschen aus und in der Ukraine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nikolay Medvedev ist ein vielfach ausgezeichneter Pianist und spielte an großen Konzerthäusern. © Quelle: Evgenia Sirinu

Das zweite Konzert folgt am Sonnabend, 3. Juni. Shkrygunova und Medvedev geben dann ein Klavieriki „Clownzert“ für Kinder ab drei Jahren in der St. Nicolai-Kirche. Olga Shkrygunova ist festes Mitglied des Ensembles von „Salut Salon“ und ist in vielen nationalen und internationalen Gastspielen sowie bei TV-Konzerten aufgetreten.

Besonderes Klassik-Programm für junges Publikum

Der Pianistin ist es ein besonderes Anliegen, Konzerte und Musikprogramme speziell für ein junges Publikum aufzuführen. Dabei verbindet sie Musik mit Schauspiel, Interaktion und Humor, um klassische Werke für Kinder und Jugendliche verständlich zu machen. Im Klavieriki „Clownzert“ spielt sie zusammen mit Medvedev vierhändige Klavierwerke, darunter Kompositionen von Strauss, Grieg, Schubert und Tschaikowski mit der „Nussknacker Suite“.

Der Eintritt für beide Konzerte ist frei. Am Ausgang wird um Spenden gebeten, die an Projekte für notleidende Kinder in und aus der Ukraine gehen.

KN