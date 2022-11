﻿Sanierung Landesstraße 298 in Langwedel dauert bis April 2023

Wegen der Sanierung der Landesstraße 298 (L298) in Langwedel und der damit verbundenen Vollsperrung ist seit Monaten die Strecke zwischen Blumenthal und Nortorf nicht befahrbar. Der Termin für die Fertigstellung ist mittlerweile in den April 2023 verschoben. Was sind die Gründe?

Die Arbeiten an der Landesstraße 298 in Langwedel sind im vollen Gange. Bis Weihnachten sollen zwei Bauabschnitte fertiggestellt sein.

Langwedel. Wer von Blumenthal nach Nortorf möchte, der steht seit April schon direkt an der Autobahnabfahrt Blumenthal vor einer Absperrung: Durchfahrt verboten, Anlieger frei. Für die Verbindung nach Nortorf ist mit der U 4 eine Umleitung über die 318 nach Bordesholm und weiter über die L 49 über Dätgen nach Nortorf und umgekehrt ausgeschildert.

In drei Bauabschnitten saniert der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr die L 298 auf rund 1,8 Kilometer in Langwedel. Gleichzeitig erneuert die Gemeinde Langwedel auf rund 700 Metern die Regenwasserkanalisation und baut die Kreuzung Dorfstraße / Kieler Straße um. Die Abwasserbeseitigung Nortorfer Land hat sich dem Bauvorhaben angeschlossen und nutzt es zur teilweisen Sanierung der Schmutzwasserkanäle.

Seit April ist auf der L 298 kein Durchkommen zwischen Blumenthal und Nortorf möglich, weil die Landesstraße wegen der Sanierung in Langwedel voll gesperrt ist. © Quelle: Sven Janssen

Ursprünglich war die Fertigstellung aller Arbeiten für Oktober 2022 geplant. Der Termin ist längst verstrichen, die Arbeiten sind noch im Gange und dürften sich nach neuen Planungen bis in den April 2023 hinziehen. Eine Unterbrechung der Vollsperrung im Januar und Februar 2023 könnte aber möglich sein und befindet sich gerade in Prüfung.

Vollsperrung in Langwedel: Viele Gründe für die Bauverzögerung

„Die Verzögerungen bei den Arbeiten haben vielfältige Gründe“, sagt Ulf Nissen, Vorsitzender des Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Langwedel. Er begleitet die Baumaßnahme von Anfang an. Zum einen sei der Baugrund schlechter gewesen, als Kernbohrungen haben erwarten lassen. Im Bereich der Olendieksau mussten drei Oberflächenwasserbehandlungsanlagen gebaut werden, die verhindern, dass beispielsweise Öl und Sand in die Au gelangen. Torfschichten im Boden erschwerten die Gründung der drei Bauwerke.

Im August wurde die Baustelle für zweieinhalb Wochen stillgelegt, da die Berufsgenossenschaft Sicherheitsmängel beim Arbeitsschutz festgestellt habe, die beseitigt werden mussten. Nach Beginn der Arbeiten sei auch durch die Gemeinde der Auftrag teilweise noch erweitert worden, so Nissen. Auch die Anforderungen an den Oberbau hätten sich geändert, so hätte man in zwei Durchgängen mehr Straßenbelag abfräsen müssen, als ursprünglich geplant war.

L 298: Erster Bauabschnitt soll bis zum 7. Dezember fertiggestellt werden

Um den ersten Bauabschnitt fertigzustellen, wird von Mittwoch, 23. November, bis Mittwoch, 7. Dezember, der komplette Bereich Nortorfer Straße ab dem Ortsschild, die Dorfstraße bis Hausnummer 18 sowie die Mühlenstraße bis Hausnummer 5 auch für den Anliegerverkehr gesperrt, teilte die ausführende Firma SAW mit. Anwohner müssen ihre Fahrzeuge außerhalb des Baustellenbereiches parken. Am Wochenende 3. und 4. Dezember dürfen sie den Baustellenbereich befahren. Die ursprünglich für Montag, 28. November, geplante Sperrmüllabfuhr erfolge nicht, so SAW.

Vollsperrung in Langwedel: Bis Weihnachten Asphaltierung von Abschnitt Zwei möglich

Ab Donnerstag, 8. Dezember, sollen dann die Arbeiten im Bereich der Kieler Straße ab Ecke Dorfstraße bis Kieler Straße 14 laufen. Mit weiteren Bautrupps sei das Ziel diesen zweiten Bauabschnitt noch am 19. und 20. Dezember zu asphaltieren. Während der Arbeiten wird es auch an den Wochenenden für Anlieger keine Durchfahrtmöglichkeiten geben, teilte die Gemeinde mit. Ob der Zeitplan so gehalten werden kann, steht unter dem Vorbehalt, dass das Wetter mitspielt und die Temperaturen den Fahrbeineinbau zulassen.

Durchfahrmöglichkeit in der Baupause Januar und Februar wird geprüft

Gelingt es, dann gäbe es im Januar und Februar 2023 eine Arbeitspause, da die Asphaltwerke dann geschlossen sind, so Nissen. Derzeit prüfe man, ob es während dieser Zeit möglich sei, die Vollsperrung im Januar und Februar aufzuheben und die Landesstraße von Blumenthal bis Nortorf wieder zu öffnen, bis im März die Arbeiten am dritten Bauabschnitt von der Kieler Straße 14 bis zum Ortsausgang beginnen. Diese sollen, nach derzeitiger Planung, dann mit der Asphaltierung im April 2023 abgeschlossen sein.