﻿Sanierung Schulzentrum: Spagat zwischen Pädagogik und Kosten

Eckernförde. Sanierung oder Neubau des Schulzentrums werden für die Stadt Eckernförde zur Belastungsprobe. Ein Drücken der Kosten wirkt sich auf die pädagogischen Rahmenbedingungen für Peter-Ustinov-Gemeinschaftsschule und Jungmannschul-Gymnasium aus. Die aktuelle 125-Millionen-Euro-Lösung hingegen wird den Eckernförder Haushalt auf Jahrzehnte einschnüren und den finanziellen Spielraum dramatisch einengen.

Schulleiter und Elternvertreter beider Schulen hatten Dienstagabend Rederecht in einer kombinierten Sitzung von Bau- und Schulausschuss. „Wir sind voller Sorge“, sagte Jungmannschulleiter Sebastian Klingenberg. Seine Befürchtung: dass das Raumprogramm zu knapp kalkuliert und ein Kostenrahmen beschlossen wird, „der uns die Luft zum Atmen nimmt“. Die Variante „Bedarf reduziert“, die in den vergangenen drei Jahren von 70 auf 125 Millionen Euro veranschlagter Kosten stieg, sei kein Wunschkonzert gewesen.

Flächenzuwachs gleicht nur Defizite aus

Der Anstieg der Unterrichtsfläche der Jungmannschule um 20 Prozent gleiche lediglich bestehende Defizite aus. Für Kooperationen mit der benachbarten Peter-Ustinov-Schule zeigte sich Klingenberg offen. Das Einsparpotenzial aber solle man nicht überschätzen. Ähnlich äußerte sich Michael Rehbehn, stellvertretender Leiter der Peter-Ustinov-Schule. Die Konzepte seien unterschiedlich, sagte er. Die Gemeinschaftsschule etwa beinhalte Differenzierungen, Begabtenförderung, Inklusion, gebundenen Ganztag und ein DAZ-Zentrum (Deutsch als Zweitsprache).

Die Planungen für Sanierung oder Neubau des Schulzentrums stehen ganz am Anfang. Jetzt könne das Projekt, was Kosten und Qualitäten angehe, am stärksten beeinflusst werden, sagte Henk Hiller vom Baumanagementbüro BMP, dem Projektsteuerer. „Dafür brauchen wir die Unterstützung der Politik.“ Auch Nils Dethlefs vom Generalplaner PPP erklärte: „Noch ist nichts gezeichnet.“ Aus Erfahrung mit anderen Schulbauprojekten geht er davon aus, „dass wir mit den ursprünglichen 70 Millionen nicht mehr hinkommen“.

Haushalt wird auf Jahrzehnte stark belastet

Das Schulzentrum Ahrensburg beispielsweise, dessen Bau 2025 beginnt, soll 105 Millionen Euro kosten, das Schulzentrum Heide-Ost 100 Millionen. Auch hier hatte es in den vergangenen drei Jahren kräftige Kostensteigerungen gegeben. Beide Projekte sind auf 1500 Schüler gerechnet, Eckernförde kalkuliert mit 1700 Schülern.

Doch was bedeuteten über 100 Millionen Euro für das Ostseebad? Ein Vergleich: In den vergangenen zehn Jahren hat Eckernförde insgesamt 60 Millionen Euro investiert. Die Abschreibungen lagen im Schnitt bei jährlich 4,4 Millionen Euro. Durch das Schulzentrum würden bei der 125-Millionen-Variante jeweils 3,1 Millionen Euro dazukommen, die für die nächsten vier Jahrzehnte den Ergebnishaushalt belasten. Nicht eingerechnet Zins- und Tilgungsleistungen.

Bittere Einschnitte drohen für Eckernförde

Ohne zusätzliche Haushaltskonsolidierung ist das nicht zu schaffen. Doch das könnte Auswirkungen auf Parkgebühren, Steuern und freiwillige Leistungen für Vereine und Verbände haben. „Die Handlungsfähigkeit der Stadt wird auf Jahrzehnte eingeschränkt, das treibt uns um“, sagte Sören Vollert (Grüne). Er forderte Unterstützung von Bund und Land. Lars Wiese (SSW) appellierte an die Schulen, dichter zusammenzurücken und stärker zu kooperieren, um Flächen und Kosten einzusparen. Lars Vondenhoff (CDU) regte eine Zusammenlegung der zwei Gemeinschaftsschulen an.

Bürgermeisterin Iris Ploog (SPD) erinnerte, dass die Stadt verpflichtet sei, einen generationengerechten Haushalt aufzustellen. „Wir werden bittere Einschnitte in anderen Bereichen vornehmen müssen.“ Die Festlegung eines Kostenrahmens verschoben die Ausschüsse auf Donnerstag. Dann tagt ab 18 Uhr die Ratsversammlung zum Schulzentrum.

KN