﻿Sanierungsfall Bahnhof Rendsburg: Bürgermeisterin schreibt Protestbrief

„Willkommen in Rendsburg“: Das Plakat in der Unterführung des Bahnhofs wirkt schon aufgrund des offenen Mauerwerks wie Ironie.

Ein Protestbrief von Bürgermeisterin Janet Sönnichsen soll die Deutsche Bahn zum umgehenden Handeln am Bahnhof in Rendsburg auffordern. Prüfungsarbeiten am Bauwerk lassen die Mängel des Bauwerks aus dem 19. Jahrhundert unterdessen so deutlich zutage treten wie noch nie. Das plant die Bahn jetzt.

