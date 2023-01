﻿Wie die Abwässer der Stadt Eckernförde noch sauberer werden

Die Stadt Eckernförde investiert Millionen in ihr Klärwerk. Doch was haben die Bürger davon? Das Bauamt zeigt auf, was die Anlage für die Ostsee bewirkt und warum Feuchttücher nicht ins WC gehören.

Eckernförde. Sauberes Abwasser lässt sich Eckernförde etwas kosten. 4,5 Millionen Euro steckt die Stadt dieses Jahr in die Modernisierung der Kläranlage. Investitionen, die man auf den ersten Blick nicht sieht, die aber wichtig für die Wasserqualität der Eckernförder Bucht sind. Die Stadt tut sogar etwas mehr, als in den Auflagen gefordert wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

4500 Kubikmeter Abwasser rauschen pro Tag durch die Eckernförder Kanalisation und werden zum Klärwerk Am Ort gepumpt. „Die Leute drücken den WC-Spülknopf – und alles ist weg“, sagt Dirk Petersen, zuständig im Bauamt für Abwasseranlagen. „Für uns fängt die Arbeit dann aber erst an.“ Knapp zehn Mitarbeiter sind im Klärwerk damit beschäftigt, aus trübem Abwasser ein relativ sauberes Endprodukt zu machen. Was am Ende in die Ostsee gelangt, ist zwar kein Trinkwasser, doch aufwendig gereinigt.

Neue Desinfektion soll mit UV-Licht Keime abtöten

Damit die Qualität weiter optimiert wird, lässt die Stadt die Filtration des Klärwerks nachrüsten. „Die bisherigen Sandfilter ergänzen wir um eine Tuchfiltration“, erläutert Petersen. Damit werden restliche Schwebstoffe abgefangen. Zusätzlich wird eine Desinfektion installiert, eine Art durchsichtige Röhre, die mit UV-Strahlen beschossen wird, um Keime abzutöten. Ende des Jahres sollen die Arbeiten dazu weitgehend abgeschlossen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese UV-Desinfektion ist zwar nicht amtlich vorgeschrieben. „Aber wir sind eine Tourismusstadt und wollen gute Badewasserqualität“, sagt Petersen. Doch schon jetzt werden die Eckernförder Abwässer aufwendig gereinigt, bevor sie in die Ostsee gelangen. Trommelsiebfilter entfernen die Grobstoffe, in der Vorklärung setzt sich der Klärschlamm ab. In zwei Belebungsbecken – mit und ohne Sauerstoff – wird das Abwasser weiter verbessert, bevor es in die Nachklärung gelangt. Hier holen weitere Filter letzte Schwebstoffe heraus.

Abwasser-Anlage in Eckernförde hat noch einen Puffer

Bei dem ganzen Prozess wird auf die Effizienz geachtet. In den beiden Faultürmen, in denen der Klärschlamm ausfault, bevor er abgefahren wird, entsteht Faulgas. „Dies wiederum verwandeln wir über ein Blockheizkraftwerk in Strom und Wärme“, erklärt Petersen. Eine neue Rechengutwaschpresse, die dieses Jahr installiert wird, presst zudem aus dem Klärschlamm überschüssiges Wasser heraus, damit sich das Volumen verringert. Das rechnet sich auch für die Stadt, denn die Klärschlamm-Entsorgung ist teuer.

So teuer werden die Abwassergebühren 2023 Gebühren für Abwasserbeseitigung müssen kostendeckend berechnet werden. Da die Klärschlammentsorgung und die Versorgung mit Energie teurer geworden sind sowie weiter in die Modernisierung der Kläranlage investiert werden muss, hebt die Stadt Eckernförde die Abwasser-Abgaben dieses Jahr an. Der neue Gebührensatz beträgt ab 1. Januar 2,96 pro Kubikmeter Abwasser (bislang: 2,35 Euro). Darauf hat sich die Ratsversammlung verständigt. Damit entstehen bei einem durchschnittlichen Abwasseranfall von 53 Kubikmetern pro Person jährliche Mehrkosten von 32,33 Euro. Die Gebühren für Niederschlagswasser bleiben unverändert.

Neben den Eckernförder Haushalten sind auch Teile der Umlandgemeinden Barkelsby, Altenhof und Windeby an die städtische Kläranlage angeschlossen sowie der Marinestützpunkt. Ausgelegt ist das Werk für 35 000 rechnerische Einwohnergleichwerte. „Jetzt sind wir bei 29 000“, so Petersen. Ein Puffer bei der Kapazität ist also noch gegeben. Die Investitionen in die Abwasserbehandlungs-Anlage werden auch 2024 fortlaufen. „Ein Klärwerk ist nie fertig“, sagt der Bauamtsmitarbeiter.

Was alles nicht in die Toilette gehört

Auch die Bürger können etwas tun, um den Abwassertechnikern im Klärwerk das Leben zu erleichtern. Nicht alles, was durch die 80 Kilometer Schmutzwasserleitungen herantransportiert wird, gehört da auch hin. Feuchttücher beispielsweise haben nichts in der Toilette verloren, denn sie zersetzen sich schwer und verstopfen die Siebanlagen. Auch Q-Tipps und andere Hygieneartikel sollten nicht über das WC „entsorgt“ werden. Ebenso sind Speisereste fehl am Platz. Das Problem: Sie können Ratten in den Leitungen anlocken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Mit der aktuellen Modernisierung des Klärwerks sinkt laut Petersen auch der Stickstoffgehalt im Klärwasser. 18 Milligramm pro Liter lautete der bisherige Grenzwert. Künftig wird auf zehn Milligramm gedrosselt. Ein guter Weg: Denn Stickstoffeinträge schaden dem Ökosystem Ostsee.