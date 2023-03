﻿Wasserschaden behoben, Jahr100Haus ab April wieder offen

Molfsee. Die Baustelle im Untergeschoss des Ausstellungsgebäudes im Freilichtmuseum Molfsee ist zwar noch offiziell abgeriegelt, aber: „Der Schaden ist behoben, die Reinigungsarbeiten laufen bereits“, verrät Kerstin Poehls, seit November Leiterin des Freilichtmuseums Molfsee. Damit steht fest: „Ab April werden wir die Ausstellung im Jahr100Haus wieder öffnen können.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und das ist eine sehr gute Nachricht. Im Dezember mussten aufgrund einer Leckage zwischen Bistroküche und Untergeschoss im Jahr100Haus die Dauerausstellung und das Café Emil & Lies’chen geschlossen werden, die Sanierungsarbeiten begannen.

Ausstellung im Landesmuseum für Volkskunde kann ab April besichtigt werden

Es musste großräumig saniert werden, aufgrund des zu erwartenden Lärms und der benötigten Transportwege für die Arbeiten war die Schließung die einzige Alternative. In dem Cortenstahl-gedeckten Eingangs- und Ausstellungsgebäude standen in den Wintermonaten nur der Shop und das Ticket-Center zur Verfügung, das Jahr100Haus diente lediglich als Einlass zum Freigelände.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der erste Schritt nach der Sanierung war die Öffnung des Cafés von Emily Meining Anfang Februar. „Nun hoffen wir auf den nächsten Schritt“ sagt Poehls und meint die Öffnung der Ausstellung im Jahr100Haus. Als letztes werden dann auch die Sanitäranlagen wieder geöffnet werden.

Mit dem Ende der Sanierung wartet auf die Gäste im Landesmuseum für Volkskunde ein spannendes Ferienprogramm. Am Donnerstag, 6. April, 10 Uhr, geht es unter anderem mit dem Workshop „Basteln mit Heu und Stroh“ los, es folgt am Sonnabend, 8. April, 10 Uhr, die Ostereiermalerei.

Weben mit Fundstücken in Molfsee

Am Mittwoch, 12. April, 10 Uhr, lädt das Freilichtmuseum zum Workshop „Weben mit allerlei Fundstücken“, am Donnerstag, 13. April, 10 Uhr steht die Fadenwerkstatt auf dem Plan. Und dann gibt es eine Premiere: „Wir starten am Sonnabend, 22., und Sonntag, 23. April, mit unserem Frühlingsfest“, erzählt Kerstin Poehls.

Es ist ein Novum, denn beim Frühlingsfest stehen die Mitmachaktionen im Vordergrund – nicht wie der langjährige Gärtnermarkt, bei dem sich der Fokus auf Pflanzen und Deko gesetzt hatte. „Den Gärtnermarkt gibt es nicht mehr, wir wollen mit dem Frühlingsfest besonders Familien mit Kindern ansprechen“, so Poehls. Mitmachaktionen wie beispielsweise Kränze binden sollen an beiden Tagen die Besucher locken.

Es werden elf Stände mit Ausstellern unterschiedlicher Art aufgebaut. „Das Frühlingsfest soll von Aktionen und Mitmachen leben“, betont Poehls. Für sie steht das Motto fest: „Raus an die frische Luft“, strahlt Kerstin Poehls, die sich sehr auf ihre „erste richtige“ Saison im Freilichtmuseum Molfsee freut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Freilichtmuseum Molfsee: Frühlingsfest am 22. und 23. April

Es werde Kindertheater geboten, Kunsthandwerk und viel Gartenatmosphäre, so Poehls weiter. Eine weitere gute Nachricht: „Im Freilichtmuseum Molfsee bleiben die Eintrittspreise unverändert.“ Das bedeutet: Erwachsene zahlen 10 Euro Eintritt – wenn die Ausstellung wieder geöffnet ist. Derzeit gelten ermäßigte Preise von 6 Euro.

Lesen Sie auch

Das nächste Projekt steht in den Startlöchern: „Wir arbeiten an einer Sonderausstellung mit dem Namen Heimaten, die bereits im Museum Kunst und Gewerbe in Hamburg zu sehen war. Es wird eine Ausstellung, die Fragen stellt – beispielsweise: ist Heimat mein Lieblingsessen?“, verrät Kerstin Poehls.