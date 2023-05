﻿Schwarze Schätze am Museumstag in Nortorf: Schallplattenbörse und Flohmarkt starten am 21. Mai

Nortorf. Eine gute Gelegenheit, die eigene Sammlung an Schallplatten auszudünnen oder aufzulösen und natürlich auch aufzustocken, bieten die Börse und der Flohmarkt am Sonntag, 21. Mai, im Schallplattenmuseum in Nortorf. Wer sich von seinen Schätzen trennen möchte, kann sich noch für einen Standplatz anmelden.

Anlass für das Treffen, das für Sonntag von 10 bis 17 Uhr in dem Museum an der Niedernstraße 7b geplant, ist der internationale Museumstag. Natürlich kann an diesem Tag die gesamte Ausstellung des Museums zur Geschichte der Schallplatte im historischen Kesselhaus der ehemaligen Teldec-Fabrik besichtigt werden.

Auf rund 800 Quadratmetern Museumsfläche auf drei Etagen sind Exponate der Firma Elac, spielbereite Musikboxen, Regale voller Schallplatten, Filme über den Weg der Töne bis zur Schallplatte, physikalische Schall-Experimente und zahlreiche Raritäten – vom über 100 Jahre alten Edison Phonographen bis hin zur aktuellen Musikanlage, zu entdecken.

Schallplattenmuseum in Nortorf hat einen riesigen Fundus

Das Museum hat außerdem die Schallplattenarchive aus den NDR-Funkhäusern Kiel und Hamburg als Schenkung übernommen. Schallplattenfans dürften also auch jenseits der Börse und des Flohmarkts im riesigen Fundus des Museums Raritäten ausmachen können. Solche können an einem 50er-Jahre-Tresen mit Handhörern abgehört oder in kleiner Runde selbst aufgelegt werden.

Insgesamt stellt das Museum am Sonntag, 21. Mai, an die 400 Quadratmeter Fläche für Börsen und Flohmarktstände zur Verfügung.

Börse und Flohmarkt im Schallplattenmuseum: Wer Schallplatten anbieten möchte, sollte sich per E-Mail an info@deutsches-schallplattenmuseum.de in Nororf anmelden. Eine Standgebühr wird nicht erhoben.

