﻿Immer mehr Bedürftige: Rendsburger Gilde spendet an die Tafel

Kürzlich hat die Tafel in Rendsburg Alarm geschlagen. Noch nie gab es in der jüngeren Geschichte der Stadt so viele Bedürftige Menschen bei zugleich immer weniger Lebensmittelspenden. Klar, wohin das Geld aus der „Bettelaktion“ der Neuwerker Scheiben-Schützen-Gilde dieses Mal geht.

Rendsburg. Die Neuwerker Scheiben-Schützen-Gilde aus Rendsburg spendet das Geld aus seiner „Bettelwagen“-Tour an die örtliche Tafel. Im Juni hatten die schwarz gekleideten Gildebrüder traditionell einen Tag lang bei den Unternehmern der Stadt angeklopft, um für den guten Zweck zu sammeln. 7500 Euro sind dabei zusammengekommen. „Das ist in dieser Höhe ein Rekordergebnis“, berichtet der amtierende Gilde-König Dirk Schülldorf.

„Die Gilde sammelt aus ihrer Tradition heraus jedes Jahr mit ihren Gildebrüdern bei Rendsburger Bürgern und Firmen Spenden ein. Das Geld wird der Bürgermeisterin zur Verfügung gestellt, um bedürftige Bürger der Stadt zu unterstützen“, erklärt Ältermann Norbert Klause. Denn: Mit der Bürgermeisterin entscheidet eine neutrale Stelle über die Vergabe des Geldes. Diese freut sich über die 7500 Euro: „Die Gilde zeigt, dass es auch in schwierigen Zeiten Zusammenhalt in unserer Stadt gibt. Ich freue mich sehr über das Engagement der Gildebrüder“, so Janet Sönnichsen.

Neuwerker Scheiben-Schützen-Gilde: Spende an die Tafel in Rendsburg

Der Spendenerlös wurde am Donnerstagabend auf der Gilde-Versammlung im Hotel ConventGarten an Sönnichsen übergeben, die es umgehend an Gitta Heinze und Diana Marschke von der Rendsburger Tafel weiterreichte. Vorab hatten die Neuwerker schon 2000 Euro an die Rendsburger Tafel gespendet. Ältermann Klause: „Die Bürgermeisterin hatte uns gebeten, einen Teil des Bettelwagenerlöses schon vorab an die Tafel zu geben, da diese akut finanziell in Not geraten war.“

Zum Hintergrund: Bei einer Diskussion in der Rendsburger Ratsversammlung, als die Not der Rendsburger Tafel vor etwa drei Wochen öffentlich geworden war, konnte sich die Stadtpolitik zunächst nicht auf eine schnelle Hilfe für die Organisation verständigen. Stattdessen ist geplant, einen Nothilfe-Fonds für alle Vereine einzurichten.

In der Zwischenzeit hatten einige Rendsburger Menschen entschieden, der Tafel finanziell unter die Arme zu greifen. Darunter der Unternehmer Thorben Koll von der Firma „Koll Kälte – Klima – Lüftung“. Er gab 2000 Euro. „Ich mache damit etwas gegen mein schlechtes Gewissen“, so Koll. „Ich habe keine Zeit, die ich für die wichtige Arbeit der Tafel spenden kann, und so gebe ich Geld.“ Auch der örtliche Rotary Club Rendsburg, vertreten durch Kerstin Scheil, hatte der Rendsburger Tafel in der Zwischenzeit eine Spende in Höhe von 3000 Euro übergeben.