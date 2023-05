Umbau zum Tanztempel

Party im XXL-Format: Elenie Bischoff, Céline Nissen, Julia Stöcker, Helene Doose, Sylvie und Tobias Sellmer (von links) sowie Sohn Tim (auf dem Trecker) freuen sich auf eine Mega-Scheunenfete in Reesdorf am 20. Mai.

In Reesdorf ist am 20. Mai wieder Scheunenfete angesagt – erneut im XXL-Format. Auf dem Hof Sellmer sollen ab 21 Uhr die Lautsprecherboxen wummern, bis zu 2400 Fetengänger könnten dort zu den angesagten Hits tanzen. Für die Riesenparty will die Landjugend Flintbek eine ganze Menge helfende Hände mobilisieren.

