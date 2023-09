﻿Schlägereien in Rendsburg: Verstärken soziale Medien Jugendgewalt?

Rendsburg. Eine Schlägerei unter Mädchen Anfang September, ein großer Polizeieinsatz wegen einer TikTok-Challenge vor den Sommerferien, eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen in Mastbrook im August – zuletzt hatten immer wieder Vorfälle von Gewalt unter Jugendlichen in Rendsburg für Aufregung gesorgt.

Was sind die Ursachen? Was kann dagegen getan werden? Und ist das Problem in Rendsburg besonders groß? Darüber diskutierten am Montagabend Jugendarbeiter, die Polizei, Stadtvertreter und Bürgerinnen und Bürger bei einer Veranstaltung des Vereins für Kriminalitätsverhütung Rendsburg.

Hat Rendsburg ein Problem mit Jugendgewalt?

„Wir haben in Rendsburg ein Problem mit Gewalt, aber das gibt es überall“, sagt Hans-Peter Sievers von der Kriminalpolizei. Die Zeit während der Coronapandemie sei eher ruhiger gewesen, seitdem habe die Polizei wieder deutlich mehr Arbeit mit Jugendlichen.

„Ein großes Problem sind die sozialen Medien“, sagt Sievers. Und das gelte nicht nur für Jugendliche, sondern auch junge Erwachsene. Zum einen verbreiteten sich Aufrufe zu Kämpfen über das Internet schnell.

TikTok-Challenge führt zu großem Polizeieinsatz

Das zeigt sich exemplarisch an dem Vorfall am letzten Tag vor den Sommerferien: Schulleiter und Polizei hatten Beweise, dass im Rahmen einer Challenge auf der Internetplattform TikTok eine größere Schlägerei zwischen Jugendlichen zweier Schulen geplant gewesen sei. Die Beamten kontrollierten an diesem Tag verstärkt junge Menschen im Stadtgebiet und führten Gefährderansprachen durch. Zu einer Eskalation kam es nicht.

Einen weiteren Punkt ergänzte eine Richterin des Amtsgerichts Rendsburg, die die Veranstaltung besuchte: „Filmen spornt an“, sagte sie. Und es seien nicht nur Jungen, sondern auch Mädchen, die gewalttätig würden. Die Schlägerei zwischen Schülerinnen im September ist eines der aktuellsten Beispiele.

Gewalt unter Jugendlichen ist kein Problem einzelner Schulen

Gewalt unter Jugendlichen sei kein Problem spezifischer Schulen oder Stadtteile, sondern ein allgemeines Phänomen, betont Nils Heinrichs, der die Jugendarbeit in Rendsburg leitet. „Die Jugendlichen wollen sich ausleben. Das tun sie leider auch mit Gewalt“, sagt er.

Meist entstünden die Auseinandersetzungen, um Kräfte zu zeigen oder mit einem Wettkampfgedanken, ergänzt Streetworker Kim Dannenberg. „Oft geht es nur um Lappalien – Mädchen, Jungs, Gegenstände –, die sich dann hochschaukeln“, sagt er. Und die sozialen Medien tragen zu einer schnellen Verbreitung bei.

Streetwork in Rendsburg: Probleme von Obdachlosigkeit bis Drogen

Dannenberg ist seit 2019 Straßensozialarbeiter. Er sagt: „Jugendgewalt haben wir durchgehend.“ Ob es derzeit mehr oder weniger werde, lasse sich nicht abschätzen. Ein Teil seiner Arbeit sei besonders zum Anfang des Jahres aber explodiert: Immer mehr Menschen kommen in das Büro der Streetworker – mit Problemen wie Obdachlosigkeit, Drogenkonsum, Armut. „Das kann man gar nicht mehr wuppen“, sagt er.

Deshalb wünscht Kim Dannenberg sich mehr Ressourcen und mehr Geld. Ganz wichtig sei auch: Angebote müssten auf die Interessen der Jugendlichen zugeschnitten und sehr niedrigschwellig sein. Ein mobiler Boxautomat komme zum Beispiel gut an und biete den Straßensozialarbeitern die Möglichkeit, mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen.

Verpflichtungen wie eine regelmäßige Teilnahme in Vereinen seien für einige junge Menschen dagegen abschreckend, sagt Jugendarbeiter Nils Heinrichs. Und stationäre Angebote wie der Jugendtreff im Europaforum würden Jugendliche zwar erreichen, seien aber ein Nischenangebot. Derzeit arbeite das Team stark daran, auf sich aufmerksam zu machen.

