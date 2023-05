﻿Serie von Schlägereien in Rendsburg: Polizei steht vor Rästel

Kiel. Die Polizei in Rendsburg hat nach dem langen Wochenende viel Arbeit. Diesmal waren es aber nicht gewöhnliche Ausschreitungen, sondern mehrere Schlägereien zwischen zwei Gruppen an verschiedenen Orten in Rendsburg. Die Hintergründe sind aber noch unklar.

Die Polizei in Rendsburg bekam es in der Nacht zum 1. Mai statt der üblichen Auseinandersetzungen und Kontrollen diesmal mit einem Großeinsatz zu tun. An gleich drei Orten gingen zwischen 20 und 22.45 Uhr junge Männer aus zwei Gruppierungen in Rendsburg aufeinander los. Die Polizei musste eingreifen und die Gruppen trennen.

„Wir haben es mit drei Örtlichkeiten und 15 bis 20 Personen aus zwei Gruppierungen zu tun, die in unterschiedlicher Zusammensetzungen aneinandergeraten sind“, berichtete Michael Heinrich von der Polizeidirektion Neumünster. Die Hintergründe würden noch ermittelt.

Schlägereien in Rendsburg: Täter und Opfer noch unklar

Ein Problem der Ermittlungen: Sowohl Täter als auch Opfer „hüllen sich in Schweigen“, so Heinrich. Überwiegend Passanten, die die Schlägereien beobachteten, hatten den Notruf gewählt. Unbeteiligte wurden von den Auseinandersetzungen laut Polizei nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei hat aufgrund eigener Beobachtungen eine Vielzahl an Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und in einem Fall sogar wegen schweren Landfriedensbruchs aufgenommen.

Los gingen die Auseinandersetzungen demnach um kurz nach 20 Uhr am Obereiderhafen unweit eines Schnellrestaurants. Dort waren Insassen zweier Autos aufeinander losgegangen. Laut Polizei konnten Streifenwagen einen flüchtenden Mercedes kurze Zeit später stellen. Die Insassen seien durchsucht und ihre Personalien aufgenommen worden.

Der Streit eskaliert vor Shishabar in Rendsburg

Gegen 21.43 Uhr kam es zum nächsten Einsatz, diesmal nahe der Star-Tankstelle am Thormannplatz, nur 500 Meter vom ersten Tatort entfernt. Wieder gab es eine handfeste Auseinandersetzung. Der Anlass war auch dort unklar. Klar war laut Polizei nur eines: Es waren ähnliche Hintergründe wie bei der ersten Schlägerei.

Nach kurzer Zeit aber hätten die Einsatzkräfte aber auch dort die aufgebrachte Gruppe unter Kontrolle bringen können und Personalien aufgenommen. Die Lage schien sich demnach zu beruhigen, doch die Ruhe währte erneut nicht sehr lang.

Um 22.45 Uhr eskalierte der Streit laut Polizei zwischen den beiden Gruppen in der Nähe. Vor einer Shisha-Bar in der Pankokenstraat in der Rendsburger Innenstadt seien die Gruppen mit erheblicher Wucht aufeinander geprallt. „Dort wurde mit Mobiliar aus dem Außenbereich auch ein Fenster der Shishabar eingeschlagen“, so der Polizeisprecher.

Streit in Rendsburg eskaliert: Autobahnpolizei wurde zur Unterstützung angefordert

Um der Lage Herr zu werden, kamen insgesamt sieben Streifenwagen zum Einsatz. Die Autobahnpolizei und die Polizei aus Neumünster halfen den Rendsburger Kollegen demnach mit Streifenwagen aus.

Einige Teilnehmer der Schlägerei trugen nach Angaben der Polizei Verletzungen davon und mussten versorgt werden, zum Teil auch durch Pfefferspayeinsatz. „Wir wissen aber noch nicht, wer nun genau hier die Täter oder Opfer waren. Beide Seiten äußern sich nicht“, so Heinrich.

Alle Beteiligten werden jetzt von der Polizei angeschrieben und aufgefordert, sich schriftlich zu dem Sachverhalt zu äußern.

Kurz nach Mitternacht kehrte endlich Ruhe in der Stadt Rendsburg ein. Die Ermittlungen dürften aber noch Wochen andauern. Zunächst hoffen die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Motiv für die Schlägerei.