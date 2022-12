﻿Über die Schleibrücke Kappeln fließt wieder Verkehr

Der Verkehr rollt wieder über die Schleibrücke in Kappeln. Die Wartungsarbeiten, die zu Teilsperrungen geführt hatten, sind abgeschlossen. Probleme gibt es hingegen mit dem Fährübergang Missunde.

Nach Wartungsarbeiten wieder vollständig für den Verkehr freigegeben: die Schleibrücke in Kappeln.

Kappeln/Missunde. Gute Nachrichten für Autofahrer: Die routinemäßigen Wartungsarbeiten an der Schleibrücke Kappeln im Verlauf der Bundesstraße B203 sind pünktlich abgeschlossen worden. Das teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) mit.

Das heißt, die Klappbrücke über die Schlei ist in Kappeln seit Mittwochnachmittag wieder regulär in beide Fahrtrichtungen jeweils zweispurig mit einer Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30 befahrbar. Laut Landesbetrieb müssen aus Sicherheitsgründen alle sechs bis sieben Jahre die Hydraulikschläuche an den Klappen der Brücke erneuert werden.

Wartung machte Teilsperrung der Schleibrücke nötig

Für den Austausch wurde am 6. Dezember zunächst die Nord- und anschließend die Südklappe der Brücke gesperrt. Der Verkehr konnte dann nur einspurig in beide Fahrtrichtungen über die Schlei geführt werden. Die Gesamtkosten für die Wartungsarbeiten in Höhe von 33 000 Euro trägt der Bund.

Noch nicht wieder angelaufen ist unterdessen der Fährbetrieb über die Schlei in Missunde. Aufgrund der Witterungsverhältnisse verzögern sich die Arbeiten an den Rampen für die geplante, neue Elektro-Fähre. So wird die Verbindung zwischen Kosel und Brodersby über die Schlei voraussichtlich erste Anfang Januar 2023 wieder aufgenommen. Ursprünglich sollten die Arbeiten Ende November abgeschlossen sein.

Ab Januar soll zunächst die alte Fähre wieder ihren Dienst aufnehmen. Grund: Die Fertigstellung der neuen, solarbetriebenen „Missunde III“ verzögert sich. Die E-Fähre soll voraussichtlich im April 2023 ihren Betrieb aufnehmen und den dieselbetriebenen Vorgänger ablösen.