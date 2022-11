﻿Schleifähre Missunde: Fährverkehr bis Januar ausgesetzt

Kosel/Brodersby. Der Fährbetrieb zwischen Kosel und Brodersby wird aufgrund der schwierigen Witterungsverhältnisse voraussichtlich erst Anfang Januar 2023 wieder aufgenommen. Seit Mitte August werden die Rampen an beiden Uferseiten angepasst, damit die neue, solarbetriebene „Missunde III“ auf der Schlei zum Einsatz kommen kann. Zuletzt hatte Hochwasser dafür gesorgt, dass sich die Bauarbeiten verzögerten.

„Das Wetter der vergangenen Wochen war uns nicht gut gesonnen“, sagt Fabian Lücht, Geschäftsbereichsleiter des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein. Der Landesbetrieb ist Betreiber der Fähre. Ursprünglich sollten die Arbeiten Ende November abgeschlossen sein, erklärte Fabian Lücht. „Der geplante Bauablauf kann so leider nicht eingehalten werden.“

Fertigstellung der „Missunde III“ verzögert sich wegen des Ukraine-Krieges

Nicht nur die Bauarbeiten an den Rampen verzögern sich, auch der Bau der neuen Fähre selbst. Aufgrund des Ukraine-Krieges waren elektrische Komponenten für die „Missunde III“ nicht lieferbar. Die Folge: Die Fähre wird nicht planmäßig fertig. Ab Januar wird deshalb zunächst die „Missunde II“ zwischen den beiden Schleiufern pendeln. Die E-Fähre wird voraussichtlich im April 2023 in Dienst gestellt.

Wegen Änderungen der technischen Vorgaben und Bestimmungen für den Erhalt des Fährzeugnisses sowie verschärfter Sicherheitsanforderungen an die Fähre hatte das Land Schleswig-Holstein beschlossen, den Bau einer neuen Fähre in Auftrag zu geben. Die „Missunde II“ darf derzeit nur durch eine Ausnahmegenehmigung weiter verkehren, weil sich der Bau der „Missunde III“ in der Schiffswerft Hermann Barthel GmbH in Sachsen-Anhalt verzögert.

Die „Missunde III“ wird die erste Fähre auf der seit 1471 bedienten Strecke sein, die mit Solarenergie betrieben wird. Der rund 3,3 Millionen Euro teure Neubau wird erstmals auch Reisebusse und Landwirtschaftsmaschinen übersetzen können. Mit einer Tragfähigkeit von 50 Tonnen wird sie im Vergleich zur „Missunde II“ mehr als die doppelte Last über die Schlei transportieren können.