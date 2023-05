﻿Schleswig-Holsteins erster grüner Bürgermeister kehrt Politik den Rücken

Klaus Langer aus Quarnbek wurde 2008 der erste grüne Bürgermeister von Schleswig-Holstein. Jetzt verabschiedet er sich aus der Politik. Die Schuld gibt er seiner Bundespartei.

Quarnbek. Klaus Langer (74) ist für viele Grüne in Schleswig-Holstein eine Legende. Der Quarnbeker wurde 2008 der erste grüne Bürgermeister in Schleswig-Holstein. In einer Zeit, als die Grünen im Land noch eher Zünglein an der Waage waren. Jetzt zieht er nach 15 Jahren einen Schlussstrich. Zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 14. Mai 2023 tritt er als Kandidat nicht wieder an.