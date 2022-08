Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein verkauft ihre Tochter LC Landwirtschafts-Consulting. Sie wird von den langjährigen Mitarbeiterinnen Nicole Langebeck und Christine Matt übernommen. So soll es weitergehen.

Rendsburg. Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein hat ihre Tochter, die LC Landwirtschafts-Consulting GmbH, verkauft. Die Firma zertifiziert ökologisch und konventionell erzeugte Agrarprodukte und sitzt am Grünen Kamp in Rendsburg. Künftig wird das Unternehmen von zwei ehemaligen Mitarbeiterinnen geführt. Der bisherige Geschäftsführer tritt in den Ruhestand.

Ute Volquardsen, Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, zeigt sich erfreut, die regionale Zertifizierungsgesellschaft in neue Hände zu geben. „Ich bin sicher, dass die Dienstleistungen für die Kunden der LC GmbH noch besser erbracht werden.“